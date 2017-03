Vui tết không bị... mệt

Nếu bị khó tiêu, đầy bụng



Trước khi dùng thuốc, bạn có thể thực hiện mấy điều sau:- Nên ăn chậm, nhai kỹ, tạo không khí thoải mái trong bữa ăn, tránh dùng các thực phẩm cho thấy gây chứng khó tiêu (như thức ăn chiên quá nhiều dầu mỡ), không lạm dụng rượu, cà phê, thuốc lá, gia vị gây kích thích quá đáng.- Dùng gừng giã nhỏ lấy nước hòa với nước ấm để uống.- Chỉ nên dùng các thuốc trị khó tiêu khoảng 5-7 ngày, nếu sau đó không cải thiện nên đi bác sĩ khám bệnh (đặc biệt người trên 45 tuổi càng nên đi khám bệnh tổng quát).Trong trường hợp dùng thuốc:



- Thuốc chống acid, chống đầy hơi: được dùng khi bị chứng khó tiêu đầy bụng do dư acid dịch vị, tức là chất chua trong dạ dày tiết ra nhiều quá. Có thể dùng Maalox Plus, Simelox, Phosphalugel, Gasvicon, Pepsan... Hoặc dùng dạng sủi bọt như Normogastryl. Hoặc dùng thuốc kháng tiết acid như Ranitidin, Omeprazol...



- Thuốc giúp điều hòa sự co bóp dạ dày: Dùng khi sự co bóp dạ dày kém đưa đến sự chuyển đẩy thức ăn từ dạ dày xuống ruột chậm. Có thể dùng thuốc như metoclopramid (Primpéran) domperidon (Motilium-M).



- Thuốc giúp tiêu hóa: Đó là thuốc chứa các men tiêu hóa để giúp sự tiêu hóa thức ăn ở dạ dày dễ dàng hơn như Festal, Pancrélase, Neopeptine, Alipase... Hoặc là thuốc chứa mật, làm lợi mật hoặc thông mật như Spasmenzyme, Artichaut (BAR), Sulfarlem, Sorbitol...Liều lượng và cách uống có thể hỏi dược sĩ, nhân viên bán thuốc tại các nhà thuốc để được hướng dẫn dùng.



PGS.TS NGUYỄN HỮU ĐỨCDS NGUYỄN BÁ HUY CƯỜNG (ĐH Dược Murdoch- Úc)