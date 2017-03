Vướng cáp xe kéo, một bệnh nhân bị đứt khí quản

(PL)- Ngày 22-10, TS-BS Trần Phan Chung Thủy, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, BV Chợ Rẫy, cho biết vừa phẫu thuật nối khí quản cho bệnh nhân Bùi Xuân An (46 tuổi, Đắk Lắk). Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và nói chuyện lại được nhưng giọng vẫn còn khàn.

Trước đó ông An đi xe máy, đến ngã tư gặp hai xe tải đang kéo nhau bằng dây cáp nhưng do không thấy dây cáp nên ông chạy băng qua. Hậu quả bị dây cáp đập vào vùng cổ ngực. Kết quả nội soi cho thấy ông An bị đứt gần hoàn toàn khí quản, hình ảnh CT cũng cho thấy tổn thương vùng sụn (khí quản) giáp dưới tuyến giáp, tràn khí màng phổi trái. Các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu nối khí quản cho bệnh nhân.

Theo TS Thủy, mỗi năm khoa tiếp nhận 40-50 trường hợp bị đứt khí quản, chủ yếu là do tai nạn giao thông và tai nạn lao động. BS Thủy khuyến cáo những bệnh nhân sau tai nạn bị khó thở, bầm tím dưới da… thì cần nhanh chóng đi khám để tìm nguyên nhân. Nhiều trường hợp bị đứt khí quản nhưng không biết, để lâu ngày mới phẫu thuật đã biến chứng nhiễm trùng, sẹo hẹp khí quản…, nhiều khi có thể tử vong do nghẹt thở.

● Cùng ngày, khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân NHN (36 tuổi, Long An, nhập viện chiều 21-10) trong tình trạng người lừ đừ do bị một vết thương ở liên sườn số 6 (ở ngực).

Theo các bác sĩ, kết quả chụp X-quang xác định bệnh nhân bị tràn khí, máu màng phổi và có nhiều dị vật cản quang trong ngực. Khi phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra hai mảnh dị vật ở thành ngực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mảnh dị vật khác chưa thể lấy ra nên bệnh nhân tiếp tục được theo dõi.

Người nhà bệnh nhân N. cho biết anh mang súng tự chế đi bắn chim cùng bạn. Lúc đang chèo xuồng trên sông thì súng bị rơi xuống nước. Anh N. cúi xuống để vớt súng lên, vô tình làm súng cướp cò bắn vào ngực mình.

DUY TÍNH