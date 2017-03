WHO: 2,5 triệu người mất mạng vì rượu mỗi năm

Lời cảnh bảo trên được đưa ra tại Hội nghị quốc tế lần thứ hai về tình trạng lạm dụng các chất gây nghiện diễn ra tại thành phố Durban.



Theo WHO, lạm dụng các chất gây nghiện cùng với rượu đã và đang gây ra gánh nặng y tế tại nhiều nước.



Tại Hội nghị nêu trên, Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Nam Phi (COSATU), ông Zwelinzima Vavi cho biết hiện trạng giáo dục và tỷ lệ thất nghiệp cao chính là những yếu tố tiêu cực làm tăng sự lạm dụng các chất gây nghiện ở Nam Phi.



Các chất cồn gây nghiện đang làm xói mòn nhân cách, kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội. Tệ nạn này cũng là nguyên nhân gây tử vong cao thứ ba tại Nam Phi sau ma túy và HIV/AIDS.



Đại diện của WHO đã đánh cao các nỗ lực, biện pháp của Chính phủ Nam Phi nhằm chống lạm dụng các chất gây nghiện tại nước này, nhất là đưa ra 10 biện pháp cụ thể nhằm đấu tranh với tệ nạn này như tăng thuế đối với sản phẩm bia rượu, hạn chế quảng cáo trên thị trường tiêu thụ chất cồn, nâng cao dịch vụ chăm sóc y tế...



Đây là những thách thức không nhỏ mà Chính phủ Nam Phi cần phải tập trung giải quyết./.





Theo (TTXVN/Vietnam+)