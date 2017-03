WHO bác bỏ việc thổi phồng đại dịch cúm A/H1N1

Thời gian qua, việc các phương tiện thông tin đại chúng phê phán WHO là không có căn cứ. Trong suốt tiến trình bùng phát dịch, WHO không hề thay đổi định nghĩa đại dịch cũng như hạ thấp hay cường điệu nguy cơ của nó. Đến nay, thế giới đã có trên 13.000 người tử vong do virus cúm A/H1N1. Tuy nhiên, đây chỉ là con số được xác nhận trong phòng thí nghiệm, còn thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

Ngày 20.1, bộ Y tế đã chính thức xác nhận có thêm 3 ca tử vong do nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có hai ca là trẻ em. Đặc biệt, xuất hiện ổ dịch cúm A/H1N1 tại trường tiểu học Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng với 72 ca mắc; 10/13 lớp có học sinh nhiễm cúm. Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đã phối hợp với ngành y tế địa phương xử lý môi trường, khoanh vùng ổ dịch. Hiện sức khỏe các học sinh đã hồi phục tốt, số ca mắc cúm tại đây phát hiện trong những ngày qua đã giảm.

Theo L.Hà (SGTT)