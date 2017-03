WHO cảnh báo về dịch sốt Thung lũng Rift ở Nam Phi

Sốt Thung lũng Rift là một loại bệnh do virút gây ra ở vật nuôi như trâu bò, cừu và lạc đà, nhưng có thể lây nhiễm sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với máu và nội tạng con vật nhiễm bệnh. Ngoài ra, WHO cho biết bệnh có thể lây nhiễm do bị muỗi nhiễm virút đốt.

Những khuyến nghị trên của WHO được đưa ra chỉ vài tuần trước khi World Cup 2010 sẽ diễn ra tại Nam Phi, khi có hàng nghìn người hâm mộ bóng đá sẽ tới du lịch nước này.

WHO cho biết hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh ở người, hiện đang lan rộng ở miền Đông và Bắc Phi, chỉ ở mức vừa phải, song gần 1% số các trường hợp trở nên nghiêm trọng hơn khi bị xuất huyết.

Trước đó, Chính phủ Nam Phi xác nhận tính đến ngày 10/5, nước này đã có 186 trường hợp bị sốt virút ở người, trong đó có 18 trường hợp tử vong, ở 5 tỉnh của nước này.

Theo WHO, trường hợp nghi mắc bệnh đầu tiên là một du khách Đức bị sốt hôm 7/4 sau khi đi thăm một vùng nông thôn ở Nam Phi.

Theo TTXVN