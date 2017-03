WHO định nghĩa nhầm!

Ủy ban Y tế của Hội đồng châu Âu đã thành lập ủy ban Điều tra về vai trò lobby của các hãng dược phẩm đối với các chuyên gia y tế để thổi phồng mức độ báo động dịch cúm A/H1N1 thành một “đại dịch thế kỷ”. Hôm qua (11-1), TS Jean-Marc Olive, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết họ đã định nghĩa nhầm.

Ðã lường trước chỉ trích của dư luận

TS Jean khẳng định WHO không hề thay đổi định nghĩa đại dịch trong suốt tiến trình vụ bùng phát dịch này (đại dịch cúm A/H1N1-NV). Ông Jean giải thích: “Một đại dịch được công bố khi có các vụ bùng phát dịch ở cấp độ cộng đồng được xác nhận do một loại virus cúm mới gây ra, lây truyền từ người sang người, tại ít nhất là hai quốc gia trên hơn một vùng do WHO quản lý”. Theo ông Jean, các hướng dẫn chuẩn bị đại dịch của WHO được xây dựng với sự tham vấn của các quốc gia thành viên và các chuyên gia về cúm đại dịch trong một quá trình kéo dài nhiều năm.

Ðeo khẩu trang là một trong những cách phòng ngừa trước sự lan truyền một đại dịch cúm A/H1N1 toàn cầu. Ảnh: TỐ NHƯ

Song, TS Jean cũng thừa nhận một số nhầm lẫn xuất phát từ thực tế là đã có một tài liệu trên trang web của WHO trong vài tháng nói rằng một đại dịch có thể bao gồm “số lượng rất lớn các ca mắc và các ca tử vong”. Tài liệu này đã được gỡ bỏ sau khi WHO nhận thấy thông tin này là một phần trong định nghĩa chính thức về một đại dịch và chưa bao giờ là một phần trong các tài liệu gửi tới các quốc gia thành viên nhằm phục vụ công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đại dịch. “Chúng tôi lấy làm tiếc vì sự nhầm lẫn mà thông tin này gây ra” - TS Jean nói.

TS Jean cũng nói rõ: “Chỉ trích là một phần trong chu trình bùng phát dịch và chúng tôi lường trước được điều này”.

Ðại dịch được thổi phồng?

Trước câu hỏi “Có hay không một đại dịch được thổi phồng?”, theo TS Jean, đây là các quyết định thực hiện trong tình trạng hoàn toàn không chắc chắn. Trong giai đoạn đầu của đại dịch, khi không biết liệu đó là một căn bệnh nặng hay nhẹ nên WHO đã phải có những hành động và khuyến nghị. Đến thời điểm này, WHO vẫn giữ nguyên đánh giá tác động của đại dịch cúm A/H1N1 là vừa phải, đại đa số bệnh nhân bị bệnh tương tự cúm nhẹ và phục hồi hoàn toàn trong vòng một tuần, thậm chí không cần bất kỳ hình thức điều trị y tế nào.

“Có hay không vai trò lobby của các hãng dược phẩm trong vụ cúm A/H1N1?” - TS Jean cho biết: “Ngay từ đầu mùa dịch, WHO đã cộng tác với một số cá nhân để có được những dữ liệu cần thiết cho WHO trong việc giải quyết các xung đột sẽ xảy ra. WHO yêu cầu tất cả các chuyên gia tư vấn cho tổ chức phải công bố tất cả các quyền lợi về mặt chuyên môn và tài chính, bao gồm nguồn tài chính thu được từ các công ty dược phẩm, hoặc các cơ quan tư vấn, hay các hình thức liên hệ về chuyên môn khác với các công ty dược phẩm”. TS Jean khẳng định: Các cáo buộc về xung đột quyền lợi không công bố được WHO xử lý rất nghiêm túc và được điều tra ngay lập tức.

WHO làm việc với các công ty dược phẩm bởi vì vaccine không được sản xuất bởi các chính phủ hoặc các lĩnh vực công cộng mà bởi các công ty tư nhân.

TỐ NHƯ