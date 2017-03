WHO dừng công bố nghiên cứu về đột biến H5N1

Trước các thông tin về các nghiên cứu gây tranh cãi liên quan tới sự đột biến của virus cúm gia cầm H5N1, 22 chuyên gia y tế quốc tế đã có cuộc họp kín từ 16 tới 17/2 tại trụ sở của WHO để tìm hiểu về các nghiên cứu này và đưa ra các khuyến nghị.



Chiều ngày 17/2, tại phiên họp báo sau khi kết thúc cuộc họp kín của các chuyên gia y tế quốc tế ở Geneva về đột biến của virus H5N1, đại diện của WHO cho biết thời hạn công bố các nghiên cứu về các mối nguy hiểm tiềm tàng liên quan tới đột biến của virus cúm gia cầm H5N1 sẽ được gia hạn thêm.



Theo đại diện của WHO, thời hạn của đánh giá này vẫn chưa được quyết định.



Trước đó, vào tháng 9/2011, một nhóm các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Y học, đại học Erasmus, Rotterdam, Hà Lan, thông báo, đã tạo ra được đột biến của virus cúm gia cầm lần đầu tiên có khả năng truyền dễ dàng giữa các động vật có vú và có khả năng truyền từ người sang người.



Ngoài ra, một nhóm nghiên cứu khác tại Đại học Wisconsin (Bắc Hoa Kỳ) cũng có nghiên cứu tương tự. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Sinh học Hoa Kỳ (NSABB) đã phản đối việc công bố các nghiên cứu này trên các tạp chí khoa học.



Chính vì vậy, WHO đã tổ chức cuộc họp kín của các chuyên gia y tế quốc tế nêu trên để giải quyết tranh cãi này. Hai nhóm nghiên cứu về đột biến của H5N1 cho rằng, các nghiên cứu của họ chủ yếu là để giúp chuẩn bị cho một đợt dịch gây ra do đột biến của virus cúm gia cầm.



Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận, các nghiên cứu này có thể tạo ra mối lo sợ lớn trong công chúng về việc virus đột biến "có thể thoát ra khỏi các phòng thí nghiệm" phục vụ cho mục đích khủng bố sinh học.





