WHO khẳng định đại dịch cúm A/H1N1 chấm dứt

Chăm sóc, điều trị bệnh nhân cúm A/H1N1 ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long. (Ảnh: Hữu Oai/TTXVN)

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp Ủy ban khẩn cấp của WHO, cơ quan chuyên môn gồm 15 nhà khoa học chịu trách nhiệm nghiên cứu đưa ra các khuyến cáo của WHO, diễn ra sáng 10/8 tại Geneva (Thụy Sĩ).Thông báo qua điện thoại cho các cơ quan thông tin, bà Chan nhấn mạnh "thế giới không còn trong giai đoạn dịch cúm A/H1N1 ở mức báo động cấp 6 (mức đại dịch). Chúng ta đang bước vào giai đoạn hậu đại dịch cúm A/H1N1."Bên cạnh đó, bà Chan cũng khuyến cáo rằng trong những năm tới, virus cúm A/H1N1 có thể sẽ xuất hiện trở lại dưới dạng cúm mùa, và khi đó kho vắcxin phòng cúm A/H1/N1 chưa được sử dụng sẽ phát huy tác dụng.Virus cúm A/H1/N1 được phát hiện lần đầu tiên tại Mexico, Mỹ và Canada vào tháng 4/2009. Do mức độ nguy hiểm và tốc độ lây lan quá nhanh của loại virus gây chết người này trên phạm vi toàn cầu, ngày 11/6/2009, WHO chính thức tuyên bố đại dịch cúm A/H1N1.Theo số liệu mới nhất của WHO, đại dịch cúm A/H1/N1 đã cướp đi sinh mạng của gần 18.500 người trên toàn thế giới, ảnh hưởng tới 214 quốc gia và vùng lãnh thổ./.