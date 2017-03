WHO tìm ra virus liên quan bệnh lạ ở Campuchia

Căn bệnh lạ nói trên đã khiến 59 trẻ em ở Campuchia phải nhập viện từ giữa tháng 4, với các triệu chứng sốt cao cùng những bất thường về hô hấp và thần kinh.



Có 52 trẻ từ 3 đến 11 tuổi không qua khỏi, AFP dẫn số liệu cập nhật từ WHO cho hay.







Phụ nữ Campuchia bế con đi khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện nhi Kantha Bopha ở Phnom Penh ngày 4.7 - Ảnh: Reuters Phụ nữ Campuchia bế con đi khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện nhi Kantha Bopha ở Phnom Penh ngày 4.7 - Ảnh: Reuters



Sau khi phân tích mẫu máu từ các bệnh nhi, các chuyên gia WHO phát hiện phần lớn trong những mẫu máu này dương tính với Enterovirus 71 (EV-71), loại virus có thể gây chết người ở bệnh nhân tay chân miệng.Chuyên gia sức khỏe cộng đồng Nima Asgari tại WHO cho AFP hay EV-71 phổ biến ở châu Á nhưng trước đây nó chưa xuất hiện ở Campuchia.Chuyên gia Asgari cho biết thêm việc xác định được EV-71 là bước quan trọng đầu tiên nhưng nhấn mạnh cần phải tiến hành thêm xét nghiệm để phát hiện xem liệu những trẻ tử vong do bệnh lạ có còn nhiễm virus khác không.Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng cho hay giới chức nước này đang tiếp tục điều tra bệnh lạ nói trên.Bệnh tay chân miệng lây lan do tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết mũi họng, nước bọt... của người bệnh.Do đó, cách phòng bệnh tốt nhất là giữ gìn vệ sinh, theo chuyên gia Asgari.Theo Văn Khoa (TNO)