WHO: “Vaccine 5 trong 1 an toàn”

Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết sau khi làm các phân tích, Viện Kiểm định chuẩn thức quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế vương quốc Anh khẳng định vaccine Quinvaxem đạt yêu cầu chất lượng, an toàn và hiệu quả. “Theo WHO thì các trường hợp phản ứng nặng, tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem từ năm 2010 đến nay đều không liên quan đến tiêm chủng. Thống kê mỗi năm có khoảng 10 trường hợp tử vong liên quan đến vaccine, không khác biệt nhiều so với sau khi sử dụng Quinvaxem” - ông Hiển nói.

Theo TS Takeshi Kasai, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, vaccine có thành phần ho gà toàn tế bào hay vô bào đều an toàn. Tuy nhiên, không có loại vaccine nào là an toàn tuyệt đối, khi sử dụng có thể xảy ra các phản ứng sau tiêm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân do trùng hợp ngẫu nhiên với các bệnh lý khác hoặc do cơ địa của trẻ không tương thích”.

Ông Trần Đắc Phu, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất cho phép tiếp tục sử dụng vaccine này trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

HUY HÀ