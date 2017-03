Xây dựng vùng sản xuất thực phẩm an toàn

Đối tượng của chương trình gồm rau quả, sản phẩm động vật, thủy hải sản sản xuất và nhập khẩu trên địa bàn TP.

Theo đó, để tránh nguy cơ xảy ra dịch bệnh, ngành nông nghiệp TP xây dựng vùng chăn nuôi an toàn. Sở NN&PTNT đã thẩm định và đề nghị Cục Thú y công nhận 14 cơ sở chăn nuôi heo và năm cơ sở chăn nuôi bò an toàn dịch bệnh động vật. Diện tích đất trồng rau an toàn cũng được quy hoạch và thẩm định chặt chẽ... Đồng thời, ngành nông nghiệp TP còn tổ chức giám sát, kiểm tra thường xuyên hơn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, UBND TP.HCM đã ký thỏa thuận phối hợp trong phòng chống dịch cúm gia cầm với các địa phương nhằm kiểm soát chất lượng thực phẩm đưa vào TP.

T.HIỂU