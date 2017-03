Xem ti vi nhiều, trẻ em béo và chậm hiểu

Một em bé đang xem TV. Nước Pháp đã cấm

chương trình TV dành cho trẻ dưới 3 tuổi.



Theo Nguyễn Phượng (VNN/ Independent)



Những phát hiện trước đây đã sớm đưa ra các bằng chứng chỉ ra rằng, các chương trình truyền hình gây tổn hại đến sự phát triển về nhận thức ở trẻ nhỏ, và kêu gọi các chính phủ thiết lập các giới hạn về lượng thời gian mà trẻ em được phép xem ti vi.Các bác sĩ nhi khoa Mỹ khuyên rằng trẻ em dưới 2 tuổi không nên xem bất cứ chương trình truyền hình nào và các bé lớn hơn 2 tuổi chỉ nên xem ti vi 1 đến 2 tiếng một ngày.Pháp đã cấm chiếu những chương trình truyền hình cho trẻ dưới 3 tuổi, và Australia đề nghị trẻ em 3 đến 5 tuổi không nên xem ti vi quá 1 tiếng 1 ngày. Ở Anh thì chưa thấy các nhà chức trách đưa ra lời khuyên nào.Tạp chí Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine ngày hôm nay đã công bố ngiên cứu mới nhất, thực hiện trên 1,314 trẻ em được sinh ra ở tỉnh bang Quebec, Canada vào năm 1997 và 1998. Các nhà khoa học đã hỏi các bậc phụ huynh để biết được con cái họ xem truyền hình bao nhiêu thời gian khi ở khoảng 29 đến 53 tháng tuổi, và hỏi các giáo viên của các em này về kết quả học tập, tâm lý xã hội và các thói quen sức khỏe khi các em lên 10 tuổi. Kết quả cho thấy, trung bình các em bé 2 tuổi xem ti vi 8,8 tiếng một tuần và các em 4 tuổi xem 14,8 tiếng một tuần.Nghiên cứu cho thấy, các em bé 2 tuổi cứ xem ti vi thêm một tiếng một tuần thì thành tích học tập môn toán giảm 6% (mặc dù chỉ nhìn ti vi chứ không đọc chữ), việc đi học đầy đủ giảm 7%, và việc bị các bạn đồng trang lứa bắt nạt như bị trêu trọc, bị hắt hủi và hành hung tăng 10%. Thêm một giờ xem ti vi cũng đồng nghĩa với việc tập thể dục giảm đi 6%, ăn quà vặt tăng 10%, và khối lượng cơ thể tăng 5%.Các nhà nghiên cứu cho rằng thời gian trước khi đến tuổi đi học rất quan trọng cho việc phát triển trí não của trẻ, và việc xem ti vi đã lấy mất đi khoảng thời gian mà trẻ sử dụng để “thực hiện nhiệm vụ làm giàu quá trình phát triển”. Thậm chí tiếp xúc với truyền hình làm trẻ chậm phát triển, tiến sĩ Linda Pagani, thuộc trường Đại học Montreal, người dẫn dắt nghiên cứu này cho hay.Bà nói: “Mặc dù chúng tôi nghĩ rằng tác động của việc xem truyền hình sớm ở trẻ sẽ mất đi sau 7 năm rưỡi, Tuy nhiên thực tế là tác động tiêu cực của nó rất khó giải quyết.“Những phát hiện của chúng tôi đã tạo ra các luận cứ rất thuyết phục về sức khỏe cộng đồng, chống lại việc xem truyền hình quá nhiều của trẻ nhỏ và lưu ý các bậc cha mẹ về chương trình quảng cáo trên ti vi. Không có chương trình truyền hình nào được dành cho trẻ em dưới 2 tuổi.”Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chương trình truyền hình gây tổn hại đến sự phát triển về giáo dục và các kĩ năng xã hội của trẻ em. Một nghiên cứu của New Zealand trên những người 26 tuổi đã chứng minh rằng việc xem truyền hình thời còn nhỏ có “liên quan đáng kể” tới việc rời khỏi ghế nhà trường mà không có bằng cấp gì.Nhà tâm lý học người Anh, Tiến sĩ Aric Sigman, đã xem xét 30 bài báo khoa học trên truyền hình và máy vi tính, cho rằng, các truyền hình ngày nay hiện đại hơn, âm thanh, màu sắc sắc nét hơn, và do đó sẽ tạo ra nhiều các tác động sâu sắc hơn tới tư duy của trẻ.