Xem TV nhiều có nguy cơ chết sớm

Cụ thể, người xem TV càng nhiều sẽ có nguy cơ chết sớm càng cao. Mỗi giờ xem TV sẽ làm tăng nguy cơ giảm tuổi thọ đối với người xem.



GS David Dunstan (Học viện Tim và Tiểu đường IDI Baker tại Melbourne), người đứng đầu nhóm nghiên cứu khẳng định: “Nghiên cứu này đã lần đầu tiên đưa ra được những bằng chứng đáng chú ý cho thấy mối liên hệ giữa việc xem TV và nguy giảm tuổi thọ”. Theo đó, “những người xem TV từ 4 giờ trở lên mỗi ngày có 46% nguy cơ chết trẻ do tất cả các nguyên nhân và 80% gia tăng nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch”.



Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, ngồi quá nhiều cũng có hại cho sức khỏe. “Khi xem TV, người xem cần phải ngồi trong khoảng thời gian dài, dẫn đến việc không vận động cơ. Trong khi đó, vận động co cơ rất quan trọng trong nhiều quy trình điều tiết của cơ thể như quy trình phá vỡ và hấp thụ glucose. Do vậy, thiếu cử động co cơ trong khoảng thời gian dài có thể dẫn đến việc thay đổi quá trình điều tiết trong cơ thể”, GS David Dunstan nói. Cũng theo ông, nguy cơ liên quan tới việc ngồi nhiều không bù đắp được bằng việc tập thể dục nhiều hơn. Trong số những người tham gia nghiên cứu, thậm chí những người tập thể dục đều đặn, nhưng xem TV với thời lượng quá dài vẫn có nguy cơ bị chết sớm hơn.



GS David Dunstan cho biết thêm, nhóm nghiên cứu đã có những bằng chứng ban đầu cho thấy, nhân viên văn phòng sử dụng gần ¾ thời gian làm việc của mình để ngồi tại chỗ. “Theo tôi, mỗi ngày con người cần vận động cơ thể trong 30 phút cũng như đi lại và đứng nhiều hơn. Ngoài việc nên ngồi ít hơn, cứ mỗi 20 phút chúng ta nên đứng dậy, đi đi lại lại ở chỗ làm. Thêm vào đó, ta nên đặt ra quy định cho con cái về thời gian xem TV và sử dụng máy tính”, ông Trevor Shilton thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tim khuyến cáo.

Theo Lê Hạnh (báo Thanh Tra)