Xét nghiệm máu có thể phát hiện sớm bệnh ung thư

Theo các nhà khoa học thuộc công ty công nghệ sinh học OncoMethylome của Bỉ và các nhà khoa học Đức , phương pháp mới này đơn giản và không tốn kém mà không cần bất cứ một xét nghiệm phức tạp hoặc can thiệp giải phẫu nào.Phương thức xét nghiệm máu mới này sử dụng các mẫu máu để phát hiện các tín hiệu gien đặc thù của bệnh ung thư và chẩn đoán liệu bệnh đã tiến triển đến giai đoạn di căn. Theo các nhà khoa học thế giới, các phương thức mới này đánh dấu bước phát triển đầy hứa hẹn về phương pháp khám và chẩn đoán bệnh tiện lợi hơn.Tiến sĩ Ulrrike Stein, một trong những tác giả của phương thức chẩn đoán bệnh ung thư mới này, cho biết khi xét nghiệm máu của gần 380 người bệnh ung thư ruột, 190 người bệnh ung thư trực tràng và 90 người bệnh ung thư dạ dày, họ phát hiện gien S100A4 xuất hiện ở người bệnh ung thư cao hơn nhiều so với người không mắc bệnh.Phát hiện gien này trong máu người bệnh có thể giúp bác sĩ giám sát được tiến triển của bệnh trong nhiều năm và có thể có các liệu pháp điều trị khác nhau. Lượng gien này xuất hiện cao trong máu đến một mức độ nào đó cho thấy bệnh đã đến giai đoạn di căn.Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hiện nay, cứ 17 ca bệnh ung thư ở châu Âu và Mỹ thì có 1 ca ung thư ruột. Công ty công nghệ sinh học OncoMethylome cho biết họ đã thương lượng với nhiều công ty lớn trên thế giới về việc bán bản quyền của phương thức chẩn đoán ung thư mới này.