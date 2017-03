Xét nghiệm máu giúp chẩn đoán bệnh đột quỵ

Đây là một dạng phổ biến của bệnh đột quỵ thường xuất hiện khi mạch máu não bị tắc nghẽn do cục máu đông.Xét nghiệm được thực hiện bằng cách định lượng chất glutamate trong máu não. Khi máu đi qua vùng não bị tổn thương, glutamate được phóng thích nhanh vào dòng máu.



Kết quả bước đầu cho thấy xét nghiệm giúp chẩn đoán đúng 98% bệnh nhân bị đột quỵ do thiếu máu não và 86% ở những người chưa xuất hiện triệu chứng đột quỵ. Theo các nhà nghiên cứu, xét nghiệm này giúp bác sĩ thuận lợi hơn trong việc chẩn đoán và điều trị sớm trước khi chờ xét nghiệm chụp CT hoặc MRI.



Theo BS NGUYỄN TẤT BÌNH

( 136th Annual Meeting of the American Neurological Association, TTO)