Xin rút số đăng ký lưu hành nhiều loại thuốc

Đó là thuốc Cromezin, số đăng ký VN 2806-06 của nhà sản xuất Special Products Line S.P.A Italia. Thuốc Vardolin, số đăng ký VN-3546-07; vurdon, số đăng ký VN-0818-06 do Help S.A. - Greece sản xuất. Ba sản phẩm trên do Công ty TNHH Dược phẩm Việt Pháp đăng ký và tự đề nghị Cục Quản lý Dược rút số đăng ký.

Tương tự, Công ty TNHH Kiến Việt cũng đề nghị được rút số đăng ký hai loại thuốc Hexidoxime-100, số đăng ký VN-5387-08 và Hexidoxime-200, số đăng ký 5388-08 do công ty Helix Life Sciences Inc - India sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cũng vừa ký thông báo đình chỉ lưu hành tại TP.HCM thuốc hoàn cứng Thanh Can Giải Độc, lọ 4 g, lô 11, số đăng ký V971-H12-10, hạn dùng đến tháng 9-2013, do Công ty TNHH Đông dược Vinh Quang (An Giang) sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

D.TÍNH