Xuất hiện chủng vi rút “lạ” gây bệnh lở mồm long móng

Bình Dương: Công bố dịch trên đàn heo UBND tỉnh Bình Dương vừa có quyết định công bố dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên heo. Theo đó, các địa bàn được công bố vùng có dịch là phường Vĩnh Phú và xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An; các vùng bị dịch uy hiếp gồm các phường, xã: Bình Hòa, Lái Thiêu, Thuận Giao, An Thạnh, Bình Chuẩn, An Phú, An Sơn, Hưng Định thuộc địa bàn thị xã Thuận An. Khu vực vùng đệm có các phường Phú Thọ, Chánh Nghĩa, thuộc thị xã TDM và các phường Tân Đông Hiệp, Đông Hòa thuộc thị xã Dĩ An. Trung Thành