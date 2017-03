Xuất hiện kháng sinh Zinnat giả

Thuốc giả (dưới) và thuốc thật (trên)

Theo đó, Cục Quản lý dược yêu cầu không mua bán, kinh doanh và sử dụng thuốc Zinnat viên 500 mg, trên nhãn ghi LOT: C463051, MANF D 17-02-10, EXP 02-13, GlaxoSmithKline, trên nhãn phụ ghi DNNK: Công ty cổ phần dược liệu TW 2 TP.HCM, có các dấu hiệu: cụm từ “Rx- thuốc bán theo đơn” trên thuốc thật in bằng loại chữ in thường đậm, ở thuốc giả là chữ in thường không đậm.

Ở thuốc thật, cụm chữ “ZIN/SV0703/V1”, trong đó chữ V được in cách điệu, mảnh hơn các chữ thông thường, trong khi ở thuốc giả nét chữ V tương tự các chữ bình thường. Cục Quản lý dược cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra và thu hồi thuốc giả kể trên, báo cáo về Cục Quản lý dược.

Theo thông báo của Cục Quản lý dược, thuốc giả kể trên được phát hiện trên thị trường Hà Nội và khi kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc T.Ư đã không có phản ứng định tính của Cefuroxim axetil, tức là thuốc giả. Zinnat là sản phẩm của Hãng dược GSK, là loại kháng sinh thông dụng và đắt tiền trên thị trường hiện nay.

