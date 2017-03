Xuất huyết não sau khi uống rượu pín

Nhiều loại rượu được coi là thần dược nhưng nếu sử dụng không đúng cách đều gây hại.



Chẳng hiểu nghe ai mách bảo uống rượu "pín cọp" lên giường liền "dai như cọp", anh Nguyễn Văn Mạnh nhờ người lùng mua từ nước ngoài đưa về. Không biết do "pín cọp" quá mạnh hay do tâm lý mà mới uống anh đã "bừng bừng".Kết quả tối đó gia đình phải đưa đi cấp cứu vì xuất huyết mạch máu não.BS Nguyễn Xuân Hướng, nguyên chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, ông đã gặp và điều trị cho khá nhiều trường hợp bị tai biến, bất lực, vô sinh, mất chức năng đàn ông... thậm chí xuất huyết, đột tử do dùng rượu bổ thận tráng dương, trong đó có rượu pín một cách tùy tiện.BS Nguyễn Xuân Hướng nhấn mạnh, nhiều người có quan niệm ăn gì bổ nấy để cổ súy nhau ăn ngẩu pín là sai lầm. Đấy là một trong 3 nguyên nhân gây chết được liệt kê không có trong số tử vi - chết vì tham ăn. Thực tế, trong các sách Đông y chưa hề có một nghiên cứu nào nói rằng pín bò và dê... tốt cho "chuyện ấy". Đặc biệt, hổ là loại động vật được bảo vệ nên pín cọp nếu có chỉ là pín rởm mà thôi.Thực tế, cơ chế của các con vật và người hoàn toàn khác nhau. Dê, bò ăn cỏ, gà thuộc loại lông vũ... làm sao người ăn ngẩu pín của dê, bò, gà... lại tốt cho chuyện đó được. Hơn nữa, theo dược học cổ truyền, pín vị ngọt, tính ấm, có công dụng bổ thận ích tinh, cường dương mạnh cốt, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như "yếu" ở nam thuộc thể thận dương hư - liệt dương.Người dương khí bình thường hoặc cường dương khi bồi bổ thái quá sẽ dẫn tới thận dương, khí vượng... làm ảnh hưởng, thậm chí hỏng mất "chức năng" đàn ông.PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, thực tế chưa có công trình khoa học nào chứng tỏ các chất chứa trong "của quý" của các loài có tác dụng "tăng cường âm sự, dương sự". Bộ phận này thực chất là một hệ cơ, gân, mạch máu, hệt như các bộ phận khác trong cơ thể, chỉ khác ở cơ chế hoạt động mà thôi. Chẳng có logic nào chứng tỏ là nó có tác dụng kích thích hay bổ tức thì, bổ dần dần, bổ từ từ như dân gian truyền tụng.ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, chủ nhiệm bộ môn Y học Cổ truyền, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 cảnh báo, tuy ngẩu pín là loại thực phẩm có giá trị nhất định nhưng tuyệt đối không nên lạm dụng và không phải ai cũng dùng được. Tốt nhất, một tuần có thể dùng 1 - 2 lần, nếu thấy khoẻ lên thì dùng tiếp còn không phải dừng lại.Đối với những người bị âm hư hoặc bị bệnh thuộc thể âm hư (hoả vượng) với các chứng trạng như cơ thể gầy khô hay có cảm giác nóng hâm hấp về chiều, lòng bàn tay và bàn chân nóng, trong ngực bức bối không yên, họng khô, miệng khát, ra mồ hôi trộm; Hay ù tai, hoa mắt, chóng mặt; Tiểu tiện sẻn đỏ, đại tiện táo... thì không nên dùng. Với những người này dương đang vượng, dùng ngẩu pín tức là làm cho dương càng vượng, khiến âm đã hư càng hư và như vậy là làm cho các bệnh lý vốn có thuộc về âm hư như cao huyết áp, viêm gan... càng nặng thêm.Theo Bee.net.vn, Gia đình.net