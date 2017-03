Yêu cầu cân nhắc kê Buflomedil cho bệnh nhân

Thuốc chứa Buflomedil có tác dụng vận mạch được sử dụng để điều trị triệu chứng bệnh tắc động mạch ngoại vi (PAOD).



Theo Phó Cục trưởng Cục quản lý dược Nguyễn Việt Hùng, Cục Quản lý Dược đưa ra cảnh báo này sau khi cơ quan Quản lý dược châu Âu ngày 20/5 đưa ra khuyến cáo tạm dừng lưu hành trên toàn châu Âu các thuốc dạng uống chứa hoạt chất Buflomedil.



Cơ quan này cũng đang xem xét đối với dạng tiêm do thuốc liên quan đến các phản ứng có hại nghiêm trọng trên tim mạch và thần kinh, đôi khi dẫn đến tử vong.



Nguy cơ này chủ yếu do vô tình hoặc chủ ý sử dụng quá liều mặc dù cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp để làm giảm nguy cơ.



Thuốc chứa Buflomedil đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.



Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục quản lý dược yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện thông báo cho các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị kinh doanh dược phẩm trên địa bàn biết thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Buflomedil./.