"Yêu" là liều thuốc chống trầm cảm

Phiền muộn làm suy giảm ham muốn tình dục



Không giống như rối loạn cương dương (là có ham muốn nhưng không thể quan hệ được do dương vật không đủ cương cứng), giảm ham muốn tình dục là một triệu chứng khá thông thường xảy ra ở cả người nam lẫn người nữ, nhất là khi mắc chứng trầm cảm. Sự giảm ham muốn có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng chung quy lại là do tình trạng trầm cảm gây nên. Bởi vậy, muốn giải quyết việc giảm ham muốn tình dục thì phải chữa chứng trầm cảm và nguyên nhân gây ra trầm cảm.



Những biến đổi cảm xúc và rối loạn tâm trí của người bệnh thường đi đôi với những rối loạn chức năng của nhiều cơ quan nội tạng khác nhau thể hiện dưới dạng đau đầu, mất ngủ, đau ngực, đau vùng trước tim, rối loạn nhịp tim chức năng, đau cơ khớp, huyết áp dao động, tăng tiết mồ hôi và đặc biệt là rối loạn và suy giảm tình dục.



Yêu say đắm để chữa trị và phòng ngừa trầm cảm



Trầm cảm ảnh hưởng tiêu cực đến mọi khía cạnh của cuộc sống vợ chồng. Trong đó đặc biệt là chuyện chăn gối. Trên thực tế, khi một trong hai người bị trầm cảm, mối quan hệ đó có thể trở nên tồi tệ hơn và có nguy cơ không thể cứu vãn nổi. Nhưng ở một số trường hợp, nếu có đời sống tình dục tốt thì nó sẽ là phương thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm nhất đối với người mắc bệnh.



Đối với chuyện chăn gối, những người trong giai đoạn bị trầm cảm thì hầu hết đều không hứng thú với chuyện chăn gối bởi vì sự mệt mỏi về tinh thần đã ngăn cản sự hưng phấn và gây ra cho họ một cảm giác thu mình, lảng tránh. Sự suy kiệt về sức khoẻ đã làm giảm sút bản năng tự nhiên của họ. Họ mất đi sự quan tâm đến chuyện quan hệ tình dục.



Đối với đàn ông thì thường thấy xuất hiện sự mệt mỏi, tuyệt vọng. Điều này làm giảm khả năng tình dục và vì cả sự mệt mỏi đó ảnh hưởng đến độ cương cứng của dương vật. Nó làm cho họ không tự tin vào mình. Với phụ nữ thì sự nhiệt tình trong chuyện chăn gối giảm rõ ràng vì một phần là thiếu sinh lực, phần khác cũng do căn bệnh đã gây ra nỗi buồn chán, giảm sự nồng nhiệt với người tình. Trong trường hợp này đòi hỏi người còn lại phải biết khéo léo, tế nhị để khơi gợi xúc cảm và lấy lại hứng thú cho họ. Nếu đời sống tình dục được duy trì đều dặn theo chiều hướng tích cực thì nó lại trở thành biện pháp hồi phục sức khoẻ hữu hiệu và giúp họ tự tin hoà nhập lại nhanh chóng với cuộc sống.



Những người có đời sống tình dục phong phú luôn có một cuộc sống vui vẻ. Người ta thấy rằng những ai có quan hệ tình dục đều đặn và mãn nguyện đều không có nguy cơ bị chứng tăng huyết áp do stress gây ra. Vì thế đây là một liệu pháp có tác dụng tốt để xả stress. Khi "tới đỉnh", cơ thể bạn sẽ sản sinh ra một loại hormon có tên gọi oxytocin. Xét về phương diện khoa học, đây là loại hormon có khả năng gắn kết và xây dựng tình cảm vợ chồng bền chặt hơn.



Ngược lại, nếu cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc sẽ dẫn đến nhiều tiêu cực trong cuộc sống, đặc biệt là những thay đổi tiêu cực về mặt trạng thái tâm lý. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người lại dễ nổi cáu hay bực tức nếu không được thỏa mãn chuyện ân ái.





Theo SK&ĐS