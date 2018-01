'Đội làm việc không hiệu quả, tôi sẽ chuyển đổi'

(PLO)- “Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP.HCM) là một trong hai chợ thí điểm an toàn thực phẩm của TP. Do vậy, tôi đề nghị Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM giám sát chặt rau, củ, quả, thịt kinh doanh tại đây”.