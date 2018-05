Đôi vợ chồng làm thuê bị ong đốt hơn... 330 nốt

Trước đó, vợ chồng ông T. và bà C. được đưa vô BV trong tình trạng sưng tấy toàn thân, suy nhược, khó thở… do bị ong đốt. Ông T. bị ong đốt tổng cộng trên 300 nốt, bà C. hơn 30 nốt.

Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe ông T. sau khi điều trị ong đốt. Ảnh: CTV

Ông T. cho biết hai vợ chồng được một gia đình ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) thuê cắt tỉa cây cối quanh nhà. Vợ chồng ông T. cũng được chủ nhà cảnh báo có tổ ong khá lớn trên cây xoài trước nhà.

Cho rằng ong mật không đốt người nếu không đụng vào tổ nên vợ chồng ông T. chủ quan. Trong lúc cắt tỉa cành lá, do bị động nên đàn ong bay khỏi tổ và đốt hai vợ chồng khắp người. Ông T. còn bị hai con ong chui vào tai.

Một bác sĩ của BV nói trên cho biết nhiều trường hợp bị ong đốt nhưng không xử lý kịp thời và đúng cách nên nguy hiểm tính mạng. Do vậy, không nên chủ quan khi bị ong đốt.