Kinh hoàng bé trai bị cánh quạt công nghiệp cắt thấu xương hàm

Bé TVH (6 tuổi, sống ở huyện Phú Giáo, Bình Dương) được cha mẹ đưa tới chỗ làm là lò gạch. Khi đang chạy chơi với bạn, bé H. bị té vào cánh quạt công nghiệp thổi gạch đang chạy. Do chiếc quạt không có lồng bảo vệ nên cánh quạt đã cứa sâu vào vùng cổ và mặt bé.

Nghe tiếng hô từ công nhân làm cùng, vợ chồng anh Giang vội chạy tới thì thấy con nằm bất động, máu tuôn xối xả ở vùng mặt và cổ nên đưa đi cấp cứu.

"Lúc ẵm con lên, máu chảy rất nhiều, con lịm dần đi. Tôi cũng muốn ngất theo, sợ không cứu được con”, anh Giang nhớ lại. Theo anh Giang, chiếc quạt công nghiệp cao 1m, lồng bảo vệ cánh quạt bị rơi ra mấy ngày trước, nhưng chưa có ai lắp lại.



Mặt bé trai sau khi được xử lý vết thương. Ảnh: HL

Bé trai được chuyển hai BV ở địa phương để xử trí may vết thương ban đầu và điều trị. Một tuần sau, do vết thương vẫn sưng to nên bé được chuyển đến BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) vào ngày 25-8.

TS-BS CKII Nguyễn Văn Đẩu - Trưởng khoa Răng hàm mặt BV Nhi đồng 1, cho hay, bé nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương dài, sâu tới xương hàm dưới bên phải. Bác sĩ tuyến dưới đã sơ cứu, khâu các vết thương ở xương hàm, tuy nhiên, tổn thương ở hàm có dấu hiệu nhiễm trùng. Rất may, vết chém không gây đứt động mạch cảnh nguy hiểm tính mạng. Tại đây, bé đã được mở chỉ và rửa mủ, khâu lại vết thương để tránh nhiễm trùng.

“Đối với bệnh nhân bị vết thương do những vật dơ gây ra như cánh quạt ở lò gạch rất bẩn, chứa nhiều vi khuẩn cần chích ngừa uốn ván phòng ngừa nhiễm trùng ngay cho bệnh nhân, nếu để sau vài ngày sẽ không còn hiệu quả. Trường hợp bé H. đã không được chích ngừa uốn ván nên có khả năng dẫn đến nhiễm trùng nặng”, BS Nguyễn Minh Hằng khoa Răng hàm mặt lưu ý.



Vết thương lúc mở ra để khâu lại ở BV Nhi đồng 1. Ảnh: HL

Ngay khi lấy hết mủ ra ngoài, các bác sĩ đã khâu lại các vết thương ở hàm phải cho bệnh nhi. Tuy nhiên, theo BS Đẩu, vết thương cắt sâu tới tận xương hàm, đứt dây thần kinh mặt, cảm giác và đứt tuyến nước bọt nên sẽ để lại sẹo, việc vận động cơ mặt gặp khó khăn, ảnh hưởng tâm lý bé và cần thời gian đánh giá các chức năng này.