10 loại trái cây chống lão hóa hàng đầu

Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy xem qua công dụng của các loại quả dưới đây và áp dụng vào chế độ ăn của mình.

Kiwi





Các nghiên cứu đã chứng minh chất chống ôxy hóa có trong kiwi giúp da săn chắc và làm chậm sự hình thành nếp nhăn. Chúng làm giảm thiểu quá trình ôxy hóa do nhạy cảm với ánh sáng và hạn chế tổn thương do tiếp xúc với tia cực tím có hại. Vitamin C và E là các chất chống ôxy hóa đặc biệt giúp da tránh khỏi sự tấn công của các gốc tự do.

Lựu





Quả lựu giàu vitamin và các khoáng chất như Vitamin B2, phốt-pho... làm đẹp da. Thoa chiết xuất từ lựu lên da có công dụng cung cấp dưỡng chất cho tế bào, thúc đẩy tiết ra elastin, collagen... giúp da săn chắc và đàn hồi. Ngoài ra, chiết xuất từ lựu còn cải thiện đáng kể chức năng của tế bào da.

Dưa hấu





Dưa dấu cung cấp một nguồn chất dinh dưỡng lớn cho da, giúp da không xuất hiện nếp nhăn và các chỗ da không đều màu. Bạn có thể xay cả vỏ và hạt dưa hấu để làm sinh tố vì chúng chứa các vitamin cần thiết để chống ôxy hóa như Vitamin A, B và C. Hạt dưa hấu còn là nguồn kẽm, selen và vitamin E dồi dào.

Bơ





Vitamin E và B trong bơ sẽ nuôi dưỡng da từ bên trong. Vitamin E giúp da khỏe mạnh còn kali giúp duy trì lượng nước thích hợp trong cơ thể. Glutathione tăng cường mức độ miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa.

Măng cụt





Hợp chất Xanthones trong măng cụt đem lại nguồn dinh dưỡng lành mạnh cho cơ thể. Các chất chống ôxyhóa như Catechin chống lại các gốc tự do. Ngoài ra măng cụt còn chứa Vitamin C giúp da sáng mịn.

Đu đủ





Đu đủ chứa nhiều Vitamin A, E và C làm sạch da, cung cấp nguồn dinh dưỡng thích hợp cho da, thúc đẩy quá trình tái tạo da và tẩy tế bào chết nhờ enzim papian. Đắp mặt nạ đủ đủ giúp làn da đẹp hơn và xóa mờ nếp nhăn.

Táo





Phần bã táo tươi rất tốt cho da và cơ thể. Táo chứa các hợp chất hữu cơ và enzim giúp làm giảm mỡ và giữ nước để da tươi trẻ và khỏe mạnh hơn. Bạn có thể thoa giấm táo pha loãng lên da để điều chỉnh độ pH thích hợp.

Chuối





Lượng lớn Vitamin C và B6 trong chuối giúp điều chỉnh độ đàn hồi và gắn kết của da. Mangan và nhiều chất chống ôxy hóa khác nhau trong loại quả này giúp chống lại quá trình lão hóa sớm, che chắn cho làn da khỏi tổn thương và giữ ẩm da.

Nho





Mangan và vitamin C trong nho giúp chống lại các tia cực tím độc hại, đồng thời các chất chống ôxy hóa sẽ chống lại các gốc tự do làm tổn thương làn da.

Theo NLĐO/ stylecraze