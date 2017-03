10 thói quen kỳ lạ vô tình giúp bạn giảm cân hiệu quả

Đồ mặc càng thoải mái thì ăn càng dễ nhiều (Ảnh: mysuryayoga.blogspot.com)

Lượng thức ăn đầy đặn trên 1 đĩa nhỏ sẽ làm bạn cảm thấy no đủ (Ảnh: brainstrom.org)

Nếu low carb gây cho bạn khó khăn, sao bạn không thử để dành carb đến tối mới ăn nhỉ? (Ảnh: aarp.org)

Theo nghiên cứu của Đại học Arizona State và Erasmus Rotterdam, ngắm bản thân mình ăn trong gương sẽ khiến chúng ta tự động tiêu thụ đồ ăn ít đi.Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã chia hai nhóm riêng biệt và rút ra kết luận là nhóm ăn trước gương ăn ít hơn hẳn so với nhóm ăn bình thường.Lý do đưa ra là chúng ta “phán xét” bản thân nghiêm khắc hơn khi nhìn chính hình ảnh của mình đang nhồm nhoàm, đồng thời tự ý thức được rằng việc ăn quá nhiều sẽ gây tổn hại tới hình ảnh bản thân.Nếu bạn muốn cắt giảm lượng thức ăn, hãy rủ một chàng trai ăn cùng mình trong các bữa.Các nhà nghiên cứu từ Đại học Indiana của Pensylvania và Đại học Akron đều đưa ra kết luận rằng nữ giới tiêu thụ ít calo hơn khi dùng bữa với đàn ông, có lẽ bởi họ phải tập trung vào việc giữ gìn hình ảnh.Cơn thèm ăn ngọt hủy hoại kế hoạch ăn kiêng của bạn? Vậy thì hãy thắp nến thơm hoặc xịt hương phòng mùi vani thử xem.Một nghiên cứu của bệnh viện St Geogre, phía Nam London đã phát hiện ra điều này khi dính miếng dán có mùi vani lên tay của những người tham gia thử nghiệm, họ đã giảm đáng kể việc thèm ăn uống các món chứa đường.Các chuyên gia cho rằng mùi vani thực sự có khả năng ngăn chặn cảm giác thèm đồ ngọt.Những bộ đồ ở nhà rộng thùng thình thường khiến bạn cảm thấy mình gầy hơn so với thực tế. Cộng với việc bộ đồ rộng rãi tạo cảm giác thoải mái cho bạn khi ăn uống cũng khiến bạn ăn nhiều hơn.Nếu ai có thói quen mặc đồ đẹp và ôm thân ngay cả khi ngồi vào bàn ăn thì xin chúc mừng, bạn hẳn là không mấy khi bị nạp thừa năng lượng đâu.Màu xanh dương không chỉ hoàn hảo cho việc làm dịu tường phòng ngủ, đây còn là màu sắc lý tưởng cho căn bếp của những ai đang có kế hoạch giảm cân.Màu xanh dương và cả xanh lá giúp ức chế sự thèm ăn, trong khi đó các màu vàng, cam, đỏ lại kích thích them ăn (vì vậy nên các cửa hàng ăn thường trang trí tông màu nóng).Để kiềm chế sức ăn, hãy chọn vị trí ngồi có tường và khăn trải bàn màu xanh.Một bữa tiệc buffet kem đã được thiết lập cho một nghiên cứu do Brian Wansink, Giám đốc phòng thí nghiệm thực phẩm và thương hiệu của Đại học Cornell.Giáo sư chia ra làm hai nhóm. Một nhóm ăn kem bằng bát lớn chứa được 450.950 gram kem, một nhóm dùng cốc chỉ đựng được 2-3 muỗng. Những người có bát quá khổ tự phục vụ bản thân mình nhiều hơn khoảng 31-57% so với các nhóm có bát nhỏ.Khi các nhà nghiên cứu cho nửa muỗng càphê ớt bột vào một bát súp, người ăn đã nạp ít hơn trung bình 60 calo vào bữa ăn tiếp theo - so với những người ăn súp không cay - theo nghiên cứu tại Đại học Purdue ở West Lafayette, Indiana.Các nhà khoa học nói chất cay đã làm quay vòng trao đổi chất khi tiêu thụ trong thực phẩm, khiến người ăn cảm thấy ít đói hơn và sẽ ăn ít hơn trong những bữa ăn sau.Nếu low carb gây cho bạn khó khăn, sao bạn không thử để dành carb đến tối mới ăn nhỉ? Trong cuộc chiến chống lại mỡ thừa, việc bạn có ăn tinh bột hay không không quan trọng bằng thời gian bạn ăn tinh bột là khi nào.Trong một nghiên cứu tại Israel năm 2011, 100 người béo phì đã áp dụng một chế độ ăn uống theo tỷ lệ 20%protein, 30% chất béo và 50% tinh bột. Nhóm một ăn tinh bột trong suốt cả ngày; nhóm hai chỉ ăn tinh bột vào bữa ăn tối.Sáu tháng sau, báo cáo từ nhóm hai cho rằng họ cảm thấy no hơn vào ban ngày và đã giảm cân nhiều, giảm lượng mỡ cơ thể, và giảm số đo vòng bụng.Một phòng ngủ hơi lạnh có thể cải thiện giấc ngủ và cả sự trao đổi chất của bạn.Một bài nghiên cứu trong Obesity Reviews chỉ ra rằng nhiệt độ trung bình trong các ngôi nhà đã tăng dần lên trong vài thập kỷ qua, điều này làm chậm quá trình đốt cháy calo tự nhiên của con người.Cơ thể của chúng ta có khả năng giữ nhiệt ổn định bằng cách thúc đẩy đốt calo của mình. Ngủ trong một căn phòng hơi lạnh một chút là một cách tuyệt vời để buộc cơ thể của bạn tự đốt mỡ để làm nóng nó lên hàng giờ./.