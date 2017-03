10 thực phẩm giúp da khỏe đẹp

Selen: Khoáng chất này chống lại các tế bào gốc tự do gây lão hóa da. Selen cũng giúp chống ung thư da. Selen có trong quả hạch, nấm, tôm, cua, thịt cừu và cá chỉ vàng, cá tuyết, cá bơn, cá ngừ, cá hồi, cá xacđin, hàu, mì ống...

Chất chống oxy hóa: làm chậm và ngăn ngừa các gốc tự do. Bạn có thể tìm thấy trong tất cả các loại thực phẩm đặc biệt là các loại rau quả màu sắc như các loại quả mọng, cà chua, mơ, rau bina, khoai tây, đậu, tiêu….

8 / 13



Vitamin C chống ánh nắng mặt trời: Ánh mặt trời có thể làm tổn thương da bạn. Vitamin C có thể bảo vệ bạn khỏi điều này. Vitamin C có trong ớt chuông, cam, quýt, đu đủ, kiwi…