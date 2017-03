5 combo thể dục giúp giảm cân hiệu quả và tăng cường sức khỏe

Nếu bạn đã có thói quen gắn bó với việc luyện tập thể dục để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe thì chắc chắn đó là một điều đáng khen ngợi. Nhưng do sở thích hoặc điều kiện cụ thể, thông thường mỗi chị em chỉ có 1 môn thể dục “tủ” của mình, ví dụ như tập yoga, chạy bộ, hay thể dục nhịp điệu.Nhưng theo ý kiến của các chuyên gia huấn luyện thể dục, việc tập chỉ duy nhất một môn thể dục có thể khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng, khiến nhịp sinh học thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Thay vào đó, bạn nên tập thêm một môn thể dục nữa để cân bằng với môn mà mình đang luyện tập, trung hòa những tác hại mà mỗi loại hình thể dục có thể gây ra cho cơ thể bạn.Hãy thử lựa chọn một trong 5 combo thể dục dưới đây, và bạn sẽ thấy hiệu quả giảm cân, giữ dáng, tăng cường sức khỏe được thúc đẩy lên rất nhiều.Đạp xe trong nhà là một môn thể dục cường độ cao, có tác dụng rất nhanh trong việc đốt cháy calo, dễ giúp bạn cảm thấy hưng phấn và có động lực luyện tập khi thấy cơ bắp của mình nhanh săn chắc hơn, nhất là vùng cơ đùi và cơ bụng. Tuy nhiên, do tập với cường độ cao, yêu cầu hệ hô hấp phải làm việc cật lực, nên bạn sẽ dễ bị co thắt cơ liên sườn và cơ bụng ngang, trong khi đó, phần cơ lưng lại không được luyện tập đầy đủ.Vậy nên, bộ môn lý tưởng mà bạn nên được lựa chọn để luyện tập xen kẽ giữa các buổi tập xe đạp trong nhà chính là pilates. Khi tập pilates, bạn có thể tập vận động cho tất cả các nhóm cơ với cường độ nhẹ nhàng, không gây áp lực cho hệ tim mạch, không làm cho cơ thể bạn bị kiệt sức, quá tải.Bộ đôi đạp xe trong nhà và pilates có thể được coi là hai thái cực cương - nhu, điều hòa cơ thể mà không hề làm giảm hiệu quả săn chắc cho các cơ bắp. Đặc biệt, pilates là môn có thể giúp bạn vận động vùng lưng, giúp bạn giãn vùng cơ lưng sau những buổi tập dài bạn phải ngồi trong tư thế gù lưng ở phòng đạp xe trong nhà.Tabata là kiểu tập thể dục cường độ cao trong thời gian ngắn (khoảng 4 phút), hiện cũng bắt đầu phổ biến ở Việt Nam. Với kiểu tập tabata, bạn thường tập các động tác mạnh, nhanh trong vòng 20 giây, rồi dùng 10 giây tiếp theo để thở. Môn tabata có tác dụng tốt trong việc tăng cường sự dẻo dai của hệ tim mạch, nhưng cũng khiến hơi thở của bạn không được điều hòa.Chính vì vậy, sau mỗi buổi tập tabata, hãy dành ít phút cho yoga để điều hòa hệ hô hấp. Hãy coi như yoga chính là phần thể dục thả lỏng để thư giãn cơ bắp và các cơ quan bên trong cơ thể. Bạn sẽ thấy cơ thể sẽ bớt cảm giác mệt mỏi rã rời hơn nhiều so với việc chỉ tập riêng tabata.Các chuyên gia còn so sánh rằng, nếu như tabata là môn giúp bạn giải phóng phần tâm hồn mạnh mẽ, hoang dại trong mình thì yoga chính là môn giúp bạn giải phóng phần tâm hồn trẻ thơ, trong sáng và thuần khiết để cân bằng tính cách của mình.Việc đạp xe ngoài trời giúp bạn gần gũi với thiên nhiên hơn, và nếu có cô gái nào thích đạp xe đi làm thay vì đi xe máy thì đây quả là hình thức luyện tập thể dục vừa tiết kiệm vừa hiệu quả. Với sự chăm chỉ và tiết kiệm đó, bạn xứng đáng được thưởng một buổi massage thư giãn vào mỗi cuối tuần.Đừng vội nghĩ rằng massage chỉ là liệu pháp làm đẹp, mà đây còn là liệu pháp thích hợp để làm thư giãn các vùng cơ bị áp lực khi đạp xe, cụ thể là cơ đùi, ngoài ra có thể là phần cơ ở ngực bị căng do phải hít thở mạnh khi đạp xe quãng đường dài.Bạn không nhất thiết phải đến các spa chuyên nghiệp để massage, mà có thể tự massage cho các vùng cơ bị căng, mỏi của mình, để nhanh chóng phục hồi năng lượng và giúp cơ bắp sẵn sàng cho những cuốc xe dài trong tuần mới.Những cô nàng cá tính thích gắn bó với môn tập tạ sẽ dễ dàng lấy được sự tự tin với sức mạnh cơ bắp của mình, thể hình chuẩn và sự dẻo dai trong vận động. Tuy nhiên, bạn sẽ dễ thấy những cô gái tập tạ thường có bắp tay - bắp chân to, nhìn không duyên dáng. Đó là vì sau các động tác nâng – đẩy cường độ mạnh, cơ sẽ bị rút ngắn để tập trung lực cơ học.Để khắc phục nhược điểm này, sau khi tập tạ, bạn hãy tham gia một lớp "hot yoga," nghĩa là tập yoga trong phòng nhiệt độ nóng (khoảng 40 độ C), để cơ bắp được giãn nở về chiều dài ban đầu.Khi tập "hot yoga",, cơ thể bạn nóng lên, kích thích lưu thông máu, nhanh chóng làm giảm các cơn đau cơ sau khi tập tạ, nhanh chóng giúp xua tan mệt mỏi và hạn chế các chấn thương, sưng cơ hay lệch, vẹo cột sống do tập tạ không đúng cách.Nhiều người quen với việc chạy bộ mỗi sáng và tối có thể cảm thấy đây là một môn thể dục nhẹ nhàng, không gây căng thẳng hay mệt mỏi cho cơ bắp. Nhưng sự thực là sau mỗi buổi chạy, cơ và khớp của bạn vẫn cần có sự thả lỏng và thư giãn phù hợp.Các bài tập giãn cơ với gối xốp sẽ giúp bạn giãn được các bộ phận cơ thể vốn không được kéo căng khi chạy bộ, khiến bạn cảm thấy sảng khoái hơn nhiều thay vì cảm giác bủn rủn chân tay sau một số buổi chạy, đặc biệt thấy phần khớp hoạt động trơn tru, dễ chịu hơn, và hơi thở cũng được điều hòa.Tập giãn cơ với gối xốp không khó, bạn không nhất định phải tham gia các lớp học chính thức mà có thể học theo các video clip trên mạng, coi như đây là một phần tập thư giãn, thả lỏng.Thực hiện đều đặn, bạn sẽ thấy mỗi buổi chạy của mình có hiệu quả hơn, tràn đầy sức sống và có thể chạy quãng đường dài hơn.