6 cách giúp bụng phẳng lỳ không cần kiêng khem

Giữ dáng thẳng dứng

Huấn luyện viên thể hình Kim Lyons cho biết: "Giữ lưng thẳng khi đi hay ngồi không chỉ tạo nét thanh tao mà còn là cách đơn giản tránh hiện tượng mỡ tích tụ ở vùng bụng". Ngoài ra, bạn nên tập hít bụng, mỗi lần khoảng 8 nhịp, mỗi nhịp trong 30 giây rồi thở ra. Thực hiện liên tiếp trong nhiều ngày, vòng 2 sẽ nhỏ nhắn rõ rệt.

Uống nhiều nước

Nếu không được nạp đủ lượng nước thiết yếu, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng tích nước và tạo thành những ngấn mỡ thừa. Cách tốt nhất là bạn nên uống 2 lít nước mỗi ngày (tương đương 8 cốc) nhằm cân bằng lượng natri trong người và tránh hiện tượng tích nước.

Ăn chậm, nhai kỹ

Thay vì ăn uống nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, bạn nên chú ý ăn miếng nhỏ, nhai khoảng 10 lần trước khi nuốt vì theo tiến sĩ Reichman: "Nếu ăn nhanh, bạn sẽ đẩy không khí vào trong dạ dày và khiến bụng có nguy cơ to và phệ hơn". Ngoài ra, thói quen này còn khiến dạ dày khó tiêu, có thể dẫn đến bệnh đau dạ dày.

Tiêu thụ các thực phẩm chứa men vi sinh

Men vi sinh chứa các lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa một số bệnh đường ruột và giúp cho vòng 2 nhỏ gọn hiệu quả. Tiến sĩ Jonny Bowden gợi ý mỗi ngày bạn nên ăn sữa chua hoặc bổ sung 50 mg các chế phẩm sinh học để tăng sức đề kháng và hỗ trợ thu gọn vòng eo hữu hiệu.

Đi bộ mỗi ngày

Hãy cố gắng đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày, hoạt động đơn giản này sẽ đốt cháy chất béo vùng eo nhanh chóng. Không những thế, một nghiên cứu của Đại học Kansas, Mỹ, đã chứng minh rằng, sống có mục tiêu, giữ lời hứa sẽ tạo động lực, đem lại hiệu quả tốt hơn cho việc giảm cân.

Nhai kẹo cao su

Nhai kẹo cao su giúp giảm 25 calo và tạo cảm giác no lâu, dẹp tan cơn đói, hỗ trợ giảm cân rất tốt. Khi nhai kẹo cao su, lượng không khí bị đẩy vào bụng sẽ ít hơn hẳn so với nhiều đồ ăn vặt khác nên sẽ không khiến vòng 2 bị to ra.