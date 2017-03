7 công thức dùng chanh tươi giúp bớt tiền mua mỹ phẩm

Chanh tươi giúp giảm vết sẹo do mụn trứng cá để lại. Chanh rất giàu vitamin C, hiệu quả trong việc trị sẹo do mụn trứng cá. Nhúng một miếng bông trong nước cốt chanh tươi và chà xát lên các vết sẹo. Để yên trong 10 phút rồi rửa sạch mặt với nước. Bạn nên kết hợp thoa thêm một loại kem dưỡng ẩm để da không bị khô và tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.