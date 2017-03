7 mẹo nhỏ loại bỏ quầng thâm quanh mắt

Tiếp đó là do ánh nắng chiếu trực tiếp vào mắt kích thích hắc sắc tố melanin dưới da tăng cao, tạo cho vùng da quanh mắt trở nên tối màu. Ngoài ra còn những nguyên nhân khác như cơ thể suy nhược, thiếu ngủ, có tuổi hoặc gan có vấn đề làm ảnh hưởng tới sự lưu thông tuần hoàn máu. Để loại bỏ kiểu “mắt gấu trúc” đáng ghét này, hãy áp dụng các phương pháp đơn giản sau.

Dưa leo



Dưa leo thường được chị em xắt lát dùng để đắp mặt nạ dưỡng da, nhưng với vùng da quanh mắt nhạy cảm, bạn hãy nghiền hoặc xay dưa leo, sau đó lọc lấy nước cốt. Dùng bông gòn thấm nước cốt dưa leo và bôi quanh vùng mắt. Tuần 3 lần đảm bảo vùng da quanh mắt bạn sẽ sáng và mịn màng trở lại.

Lá húng lủi

Phương pháp này tỏ ra rất thích hợp cho những người ít thời gian, ưa đơn giản. Lấy một vài ngọn húng lủi nghiền nát, sau đó đắp lên vùng mắt 5 phút, làm mỗi ngày cho đến khi thấy hết quầng thâm.



Ngoài ra, bạn cũng có thể trộn lá húng lủi đã nghiền nát với mật ong làm mặt nạ đắp cả mặt, vừa làm mát, căng da, vừa có tác dụng ngừa mụn do tác dung kháng viêm có trong mật ong và lá húng.

Trà túi lọc

Đây là cách làm cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả lại nhận được rất nhanh. Bạn hãy tận dụng những túi trà lọc đã dùng xong (hoặc kỹ hơn thì dùng túi trà mới nhúng vào nước ấm khoàng 10 phút, rồi để nguội), sau đó để vào ngăn mát tủ lạnh.



Mỗi sáng ngủ dậy, hãy đắp túi trà này lên mắt chừng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Túi trà lọc không những giúp bạn tỉnh táo, sảng khoái hơn mà còn sớm đánh bay quầng mắt lẫn bọng mắt đáng ghét.

Cám gạo



Cách này có vẻ cầu kỳ hơn cả nhưng hiệu quả nhận được lại khá là mỹ mãn. Trong cám gạo có nhiều vitamin E và các axit béo thiết yếu, có tác dụng chống oxy hóa nhanh chóng, làm sáng màu da. Bạn trộn cám gạo với nước cốt chanh hoặc nước ép cà chua thành hỗn hợp sền sệt, rồi đắp lên vùng da tối màu quanh mắt khoảng 20 phút. Tuần làm 2-3 lần đảm bảo “mắt gấu trúc” sẽ sớm rời xa bạn.

Nước ép cam và glycerin



Vitamin C có trong trái cam được coi là biện pháp lý tưởng để cải thiện những mảng da sẫm màu, do đó nó cũng có tác dụng với trị chứng “mắt gấu trúc”. Mỗi tuần ba lần, bạn hãy dùng nước ép cam trộn cùng một vài giọt glycerin hoặc gelatn cũng được, sau đó trộn đều và dùng hỗn hợp này thoa quanh vùng da mắt sẫm màu, để qua đêm. Cách làm này tuy hiệu quả không nhanh chóng nhưng cũng là một lựa chọn an toàn.

Dâu tây



Do trong thành phần có chứa nhiều axit alpha-hydroxy cùng nhiều vitamin, khoáng chất cần thiết cho sức khỏe, dâu tây không chỉ có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa mà còn hỗ trợ rất tích cực trong việc trị quầng thâm lẫn bọng dưới mắt. Rất đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch, xắt lát mỏng trái dâu tây rồi đắp mặt nạ lên vùng da cần khắc phục chừng 20- 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh cho đến khi đạt kết quả.

Khoai tây



Rất nhiều người sử dụng khoai tây để làm mờ vết nám, hỗ trợ sáng da. Để đánh bay “mắt gấu trúc”, bạn dùng một củ khoai tây, gọt sạch vỏ rồi nghiền nát. Sau đó bọc khoai đã nghiền vào một mảnh vải mỏng, đắp lên hai mắt và nằm thư giãn trong 20 phút. Cách này khá hiệu quả.