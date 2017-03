Béo bụng nguy hiểm hơn béo phì

Cân nặng bình thường của người trưởng thành thường được đo lường dựa trên chỉ số khối cơ thể BMI so sánh cân nặng với chiều cao tương ứng. Nhưng trong nghiên cứu này, các nhà khoa học tập trung vào số đo vòng eo hông của con người, để xem xét họ có tích mỡ vùng bụng hay không.

Họ phát hiện ra rằng đàn ông có chỉ số BMI bình thường nhưng vòng bụng lớn, bị béo bụng, có nguy cơ tử vong cao gấp đôi so với người quá cân hoặc béo phì theo đo lường BMI.

Phụ nữ có cân nặng bình thường nhưng béo bụng cũng có tỉ lệ tử vong cao hơn 32% so với phụ nữ béo phì nhưng không tích mỡ vùng bụng.





"Vòng eo bụng, đặc biệt với những người có cân nặng bình thường, là rất quan trọng" - tác giả nghiên cứu Francisco Lopez-Jimenez cho biết.

Thiếu nhận biết sự quan trọng của mỡ vùng bụng dẫn tới việc người có lượng mỡ phân phối bất thường trong cơ thể lại có cảm giác an toàn giả tạo, hoặc cảm thấy an tâm rằng họ không cần phải tập thể thao, có thể ăn bất cứ gì mình muốn vì họ "gầy". Trong khi thực sự, nếu một người có chỉ số BMI bình thường nhưng vòng bụng to bất thường thì còn xấu hơn trường hợp có chỉ số BMI cao.

Để tìm hiểu sự liên hệ của vòng eo bụng và tuổi thọ, các nhà nghiên cứu đã theo dõi dữ liệu của hơn 15.000 người từ năm 1988 đến 1994, kéo dài tới 2006.

Theo BMI, khoảng 40% số người này có cân nặng bình thường, 35% quá cân và 25% béo phì. Theo tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 70% số người này bị béo bụng, nghĩa là tỉ lệ eo/hông của họ hơn 0,85 với phụ nữ và hơn 0,9 với nam giới.

Cùng với tỉ lệ eo/hông, số đo vòng eo cũng có thể dự đoán tỉ lệ tử vong tốt hơn dùng BMI, dù chỉ khoảng 29% người trong nghiên cứu có số đo eo lớn hơn 88 cm (với nữ) và 102 cm (với nam).

Trung bình trong khoảng 14 năm có khoảng 3.222 người chết, bao gồm 1.404 người bị bệnh tim mạch.

Đàn ông cân nặng bình thường bị béo bụng có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn 78% so với người có chỉ số BMI tương đương nhưng không tích mỡ bụng. Và phụ nữ cân nặng bình thường bị béo bụng cũng tăng gấp đôi nguy cơ tử vong vì tim mạch.

Vì người có cân nặng bình thường nhưng tích mỡ vùng bụng có thể không có nhiều khối lượng cơ như người không béo bụng, những người này cần phải tập luyện và hoạt động nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều quan trọng là cần giảm vòng eo chứ không phải cân nặng. Khi tập luyện đầy đủ và ăn uống phù hợp, mỡ bụng nên là thứ đầu tiên của cơ thể cần tiêu biến.