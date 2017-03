Các nguyên liệu tốt nhất để thanh lọc từng loại da

Bạn nên chú ý đến những nguyên liệu sau trong các loại mỹ phẩm tẩy rửa, thanh lọc làn da để có kết quả tốt nhất.

1. Da bình thường, hỗn hợp thiên về da khô

Bạn nên tìm dầu thực vật. Những thứ tương tự sẽ hút nhau, nên dầu tẩy trang là sản phẩm tốt nhất để tẩy rửa các sản phẩm trang điểm chống thấm nước, chất bẩn và dầu thừa trên da bạn. Nó tẩy rửa sâu nhưng lại không làm khô da khiến bạn bị dị ứng.

2. Da nhạy cảm, khô, dễ bị eczema

Bạn nên tìm hydrogen hoạt tính. Nó liên kết với các tế bào chết trên bề mặt da rồi tẩy chúng đi một lượt. Đây là một chất tẩy tế bào chết dịu nhẹ cho những người nhạy cảm với hóa chất.

Bạn có thể tìm sản phẩm kết hợp với các chiết xuất thiên nhiên chống viêm để không gây kích ứng da.

3. Da dầu, lỗ chân lông to

Bạn nên tìm than hoạt tính. Than hoạt tính thu hút và liên kết với những chất độc trong da, hút chất bẩn và dầu thừa khỏi các lỗ chân lông. Than rất tốt để hút dầu, nên có tác dụng tích cực với người hay bị mụn đầu đen.

Ngoài ra, sản phẩm chứa thêm lưu huỳnh kháng khuẩn, chống viêm còn có thể cải thiện được lỗ chân lông qua thời gian.





4. Da rất khô hoặc lão hóa

Bạn nên tìm enzyme Protease. Khi tốc độ thay tế bào chạm lại, các enzym có thể giúp làm giảm đi sự khô cứng của da. Enzym hòa tan các liên kết cứng, khiến da trở nên mềm mại, trẻ trung hơn. Kết hợp với sản phẩm chứa các chất chống oxy hóa, kích thích làm mới tế bào nhanh chóng sẽ cho kết quả tốt nhất.