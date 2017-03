Mỹ phẩm Như Tiên - Chinh phục vẻ đẹp Việt

Không còn xa lạ trên thị trường mỹ phẩm, thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp nhãn hiệu Như Tiên ngày càng nhận được sự quan tâm tin tưởng quý khách hàng. Tuy nhiên, gần đây trên thị trường xuất hiện một số thông tin bất lợi gây không ít thiệt hại về thương hiệu sản phẩm cũng như uy tín của cơ sở.

Mỹ Phẩm Như Tiên tự hào là dòng sản phẩm đạt được nhiều danh hiệu cao quý.

Cụ thể vào năm 2013, sau khi khách hàng phản ánh rằng khối lượng thể hiện trên vỏ hộp và khối lượng thực đựng mỹ phẩm Như Tiên của Cơ sở hóa mỹ phẩm Minh Xuân có sự chênh lệch và qua xác minh của các cơ quan chức năng về thông tin là có thật. Cơ sở mỹ phẩm chúng tôi đã tiến hành điều tra, rà soát, kiểm điểm đồng thời kịp thời thu hồi và khắc phục thiếu sót. Doanh nghiệp chúng tôi đã thu hồi đồng loạt lô hàng được tung ra thị trường có nhãn in sai thông tin, kịp thời sửa lại cả bao bì sản phẩm. Và cũng xác định lỗi này là do sơ suất ở khâu in bao bì trọng lượng của sản phẩm từ phía đối tác in ấn chứ không phải sai ở trọng lượng ruột.

Một thiếu sót của chúng tôi là sau khi khắc phục lỗi đã không kịp thời thông tin này đến người tiêu dung và khách hàng. Lợi dụng cơ hội này, nhiều tổ chức, cá nhân muốn trục lợi bất chính, dựa trên thông tin này để tung tin thất thiệt cạnh tranh không lành mạnh khiến khách hàng đang tin dùng mỹ phẩm nhãn hiệu Như Tiên hoang mang, lo lắng. Vì vậy, Cơ sở hóa Mỹ phẩm Minh Xuân gửi lời xin lỗi chân thành tới quý khách hàng và một lần nữa xin khẳng định lỗi in sai số liệu trên bao bì đã được khắc phục từ năm 2013.

Mỹ phẩm nhãn hiệu Như Tiên chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm ngay từ khi chỉ mới là một “chiến binh” mới trên thị trường. Trong những năm qua, với những nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi đến nay, dòng mỹ phẩm làm đẹp mang thương hiệu Như Tiên đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, phát triển không ngừng, nhận được sự tín nhiệm của khách hàng bằng uy tín và chất lượng. Song song đó, luôn nhanh chóng giải quyết mọi nỗi lo về làn da mà chị em gặp phải, đưa đến làn da tươi trẻ, trắng hồng đẹp không tì vết. Hãy sử dụng và cảm nhận sự thay đổi của làn da chính bạn mỗi ngày với mỹ phẩm Như Tiên.