Những thực phẩm giúp da khỏe đẹp

Thực phẩm ít béo chống mụn và nếp nhăn







Rau bina là một trong những thực phẩm ít béo, giàu vitamin A. Hình minh họa

Là một chất hỗ trợ tổng thể cho làn da, vitamin A giúp các tế bào phát triển hợp lý. Thật sự, chất retinol được dùng để chữa trị mụn và nếp nhăn cũng là một chất tổng hợp từ vitamin A. Những sản phẩm ít béo như sữa chua thường là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, cũng như gan, cà rốt , bông cải xanh, khoai lang, rau bina, cải xoăn.

Hạt lanh chống nếp nhăn







Omega-3 dồi dào trong hạt lanh có tác dụng chống lại nếp nhăn. Hình minh họa

Bạn đã nghe rất nhiều về tác dụng chống nếp nhăn của cá hồi vì nó có chứa axit béo omega-3? Nhưng hạt lanh cũng chứa một lượng tương tự chất này. Omega-3 không chỉ giúp màng tế bào mạnh hơn – để chống lại các chất độc ngấm vào – mà còn giữ ẩm từ bên trong. Màng tế bào mạnh khỏe giúp tế bào giữ nước càng nhiều, khiến làn da có vẻ mọng và trẻ hơn. Nguồn axit béo tốt khác là quả óc chó và dầu cải dầu.

Trà xanh chống nắng





Chất polyphenols trong trà xanh có tác dụng chống sưng tấy, chống ooxxy hóa, bảo vệ da khỏi tia cực tím. Hình minh họa

Trà xanh có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe, và lợi ích mạnh nhất của nó là phòng chống tổn hại của làn da. Chất polyphenols trong trà xanh có tác dụng chống sưng tấy và chống oxi hóa, bảo vệ da chống lại tia cực tím trong nắng. Trong những nền văn hóa sử dụng nhiều trà xanh, người bị ung thư da ít hơn ở những nơi khác.

Cá ngừ chống xệ

Cá ngừ có chất selenium giúp da săn chắc. Hình minh họa

Cá ngừ có rất nhiều chất bổ, trong đó có selenium. Chất khoáng này giúp ngăn chặn các tổn thương tế bào da. Nó cũng thúc đẩy sản sinh elastin, một loại protein trong mô liên kết giúp da mịn màng, săn chắc và linh hoạt hơn. Selenium cũng có thể tìm thấy trong thịt bò, cá tuyết và gà tây.

Bơ giúp da tăng khả năng đàn hồi





Chất béo không bão hòa trong trái bơ giúp bảo vệ tế bào, ngừa nếp nhăn. Hình minh họa

Bơ là nguồn cung cấp chất béo lành mạnh tốt nhất. Chất béo không bão hòa đơn trong trái này bảo vệ tế bào da và chống nhăn. Tương tự với axit béo, chất béo không bão hòa đơn được kết hợp vào thành tế bào, khiến chúng mạnh mẽ hơn. Các nguồn khác cung cấp chất béo này là dầu ô liu, hạnh nhân và bơ đậu phộng.

Cà chua nấu chín giúp chống nắng







Lycopene trong cà chua có thể phòng chống ung thư da. Hình minh họa

Cà chua, đặc biệt là loại được nấu chín, cung cấp rất nhiều lycopene, chất chống oxy hóa thuộc họ carotenoid khiến trái cây có màu đỏ. Lycopene giúp chống tác hại của mặt trời và nếp nhăn, thậm chí có thể phòng chống bệnh ung thư da. Nguồn cung cấp lycopene khác là dưa hấu, bưởi, đu đủ và ớt chuông đỏ.

Khoai lang cho làn da mềm mại



Khoai lang có nhiều dưỡng chất giúp da nhìn trẻ trung hơn. Hình minh họa

Khoai lang có rất nhiều vitamin C, hỗ trợ sản sinh collagen, một loại protein làm mờ nếp nhăn, khiến da trông có vẻ mọng và trẻ hơn. Những người dùng chừng 4milligram vitamin C mỗi ngày trong 3 năm giảm xuất hiện nếp nhăn 11%. Các nguồn vitamin C khác là đu đủ, cà rốt và các loại trái cây họ cam quýt.

Hạnh nhân chống nắng