Trắng da nhanh chóng với mặt nạ rau xanh

Rau bắp cải

Là loại rau chứa nhiều vitamin như A, B, C, K, P và PP có công dụng làm sạch diệu kỳ, nuôi dưỡng da và đặc biệt bắp cải thích hợp với mọi loại da.



Mặt nạ từ rau cải bắp thích hợp với mọi loại da. Hình minh họa.

Xay bắp cải và trộn với lòng trắng trứng và đắp lên mặt. Để yên 15-20 phút và rửa mặt lại bằng nước ấm. Nên dùng vào buổi tối lúc trước khi đi ngủ.

Rau ngót

Rau ngót chứa rất nhiều dinh dưỡng như vitamin A, C. Lượng vitamin C trong rau ngót cao hơn hẳn so với cam, ổi và nhiều loại rau khác… Đặc biệt, rau ngót là "thần dược" giúp xóa các vết tàn nhang hay nám.



Rau ngót có tác dụng tốt trong xóa tàn nhang và vết nám. Hình minh họa.

Ép nước rau ngót trộn với nước ép gừng thoa lên mặt để khoảng 15 phút sau đó rửa sạch với nước. Thực hiện đều đặn cho đến khi các đốm nám, tàn nhang mờ đi.

Rau tía tô

Tía tô chứa nhiều chất dinh dưỡng, giàu vitamin A, C, giàu hàm lượng canxi, sắt, phốt pho… Thân và lá tía tô có tác dụng làm đẹp da.



Ngoài xay lá tía tô đắp mặt nạ, nước nấu từ thân và lá cây tía tô dùng để rửa mặt cũng mang lại làn da sáng mịn. Hình minh họa.

Dùng lá tía tô vò nát, đắp lên vùng da bị mụn, có thể dùng vải quấn lại để giữ qua đêm. Nếu muốn làn da trắng, sáng, giảm vết tàn nhang, mụn cám, có thể dùng lá tía tô giã nhuyễn rồi đắp lên làm mặt nạ hoặc dùng thân và lá tía tô đun sôi lấy nước rửa mặt giúp da tươi tắn và hồng hào.

Rau diếp cá và mật ong

Mật ong giúp da dưỡng ẩm, kháng khuẩn, chống lão hóa, làm giảm vết mụn sưng tấy, giúp da sáng và mịn màng hơn. Khi dùng chung với diếp cá, bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mát và căng mịn.



Diếp cá có tác dụng thanh nhiệt, làm mát da. Hình minh họa.

Để mặt nạ lá diếp cá phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng trước khi đi ngủ vì lúc đó làn da đã được nghỉ ngơi và có thể hấp thụ dưỡng chất nhiều nhất.

Ngoài ra, bạn cũng không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ, tốt nhất là sử dụng 2 – 3 lần/tuần, trong khoảng 15 – 20 phút. Khi đắp mặt nên tránh các vùng da nhạy cảm như mắt, lông mày, khóe miệng.

Rau mồng tơi



Mồng tơi là loại rau ăn quen thuộc hàng ngày, có tác dụng làm mịn da. Hình minh họa.

Rau mồng tơi nấu canh với cá trê vàng, mỗi tuần ăn 1 lần hoặc lấy lá mồng tơi non giã lấy nước cốt, cho vài hạt muối, thoa đều lên mặt vài lần trước khi đi ngủ.

Rau ngải cứu

Trong ngải cứu chứa một số hoạt chất giúp nuôi dưỡng làn da, có thể loại trừ cặn bã bám trên da, giảm độ nhờn và hỗ trợ làm sạch da.



Nước nấu từ ngải cứu sẽ đánh bay dầu bám trên da nhờn. Hình minh họa.

Cách đơn giản là bạn dùng nước đun ngải cứu và uống trực tiếp. Nếu không bạn có thể lấy ngải cứu luộc vắt lấy nước, sau đó cất trữ trong tủ lạnh. Mỗi khi làm sạch mặt xong, dùng khăn hoặc bông tẩy trang thấm nước này lên da, đợi cho đến khi mặt khô ráo thì rửa lại mặt bằng nước sạch.