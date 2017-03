Trắng kiểu... lột da như rắn

Chỉ 10 phút trắng toàn thân

Nắm bắt được nhu cầu muốn có được làn da mịn màng và “trắng như Ngọc Trinh” của nhiều cô gái trẻ hiện nay, nhiều cửa hàng trên các trang mạng xã hội đã đưa ra những loại mỹ phẩm làm trắng da siêu tốc.

Một hình thức làm trắng da xuất hiện đã một thời gian dài và được rất nhiều bạn gái tin tưởng lựa chọn chính là lột da như rắn, chỉ với 100.000 đồng/người để mua một lọ mỹ phẩm lột da trong hơn 10 phút chờ đợi.

Chỉ cần gọi điện thoại hoặc inbox Facebook thì trong vòng vài tiếng đồng hồ bạn sẽ được một đội ngũ nhiệt tình tư vấn và giao hàng đến tận nhà.

Rao bán mỹ phẩm lột da tràn lan trên mạng. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện nay có khá nhiều loại lột da như lột da collagen, lột da sinh học, công nghệ mỹ phẩm... Tại cơ sở thẩm mỹ, quy trình lột da làm trắng được tiến hành qua khá nhiều công đoạn như tẩy tế bào chết, quét lớp thuốc dày lên khắp toàn thân, sau đó dùng nylon hoặc áo mưa trùm kín người khách hàng. Hết thời gian ủ, khi lớp da trên cùng bong nhẹ hoặc phồng lên, nhân viên thẩm mỹ sẽ tiến hành lột và cần độ an toàn khá cao. Tuy nhiên, các sản phẩm làm trắng da trôi nổi trên thị trường, không rõ nguồn gốc này lại được các trang mạng tung hô và có khá nhiều người tự xưng là “hotgirl mỹ phẩm” làm chủ những trang mạng để thu hút và đánh lừa người tiêu dùng.

Theo HNT, chủ trang mạng lột da collagen - lột da sinh học, giới thiệu đây là phương pháp an toàn và đảm bảo có hiệu quả 100% sau lần sử dụng đầu tiên. Chỉ cần làm sạch da và thoa sản phẩm lên người, đợi 10 phút rồi tiến hành lột da tại nhà. Đảm bảo sẽ lột được các mảng da to và cực dày, sản phẩm không có mùi hôi, khi lột không cần cuốn nylon, không cần ủ và chắc chắn không đau đớn kể cả ngay sau khi vừa bóc da.

Những lời rao bán hiệu quả 100% chỉ trong vòng 10 phút ngập tràn trên mạng.

Các sản phẩm lột da tràn lan trên khắp thị trường, đa số sản phẩm đều được tự chế tại nhà, không có cơ sở và cấp phép rõ ràng từ bất kỳ đơn vị nào. Có người bán còn tự xưng là sản phẩm lột da của công ty mình là hàng Việt Nam đang được yêu thích nhất năm 2015. Giá các sản phẩm lột da này cũng ngất ngưỡng không kiểm soát được, dao động từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng và có nơi bán với giá hơn 3 triệu đồng một lọ kem lột da.

Bạn NNT (sinh viên năm 2 ĐH Hutech) đã từng là một trong những khách hàng kém may mắn của kem lột da. T. mua hai lọ kem lột da với giá 800.000 qua mạng. Sau khi làm đúng hướng dẫn của người bán thì kết quả hoàn toàn không như quảng cáo. T. gọi điện thoại và hỏi người bán thì được trả lời: Đây là sản phẩm chất lượng, vì bạn không dùng và thực hiện đúng hướng dẫn nên mới không hiệu quả như thế. “Mình bức xúc về câu trả lời nên lên trang bán hàng đăng thông tin sự thật nhưng lại bị đẩy ra, lúc đó mới tìm hiểu thì biết sản phẩm này không thật sự an toàn. Vậy nên mình bỏ luôn, không dám dùng nữa mất công rước họa vào thân" - T. chia sẻ.

Quá nguy hiểm

BS CK2 Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Tạo hình BV ĐH Y Dược TP.HCM, Chủ tịch Hội Phẫu thuật bàn tay TP.HCM, cho biết: Dân gian người ta dùng chanh và dưa chuột để đắp lên mặt, sau đó rửa đi để tẩy da. Trong thẩm mỹ người ta cũng có thể dùng những loại acid với nồng độ khoảng 10% đến 20% và có những kỹ thuật đặc biệt, người sử dụng phải được huấn luyện bài bản. Acid lột da này phải là loại được cho sử dụng trong thẩm mỹ, các bác sĩ thường thử ở một vùng da nhỏ để đảm bảo an toàn, nếu người dùng cảm thấy rát ở vùng da nhỏ thì ngay lập tức được xịt một dung dịch trung hòa lên, cần phải rất thận trọng hoặc dùng với nồng độ acid thấp hơn.

Xung quanh phương pháp làm trắng da bằng cách lột da có nhiều biến chứng không mong muốn. Đặc biệt, chị em phụ nữ làm đẹp ở những cơ sở thiếu khoa học, không an toàn hoặc tự ý lột tại nhà sẽ vô cùng nguy hiểm. Các loại biến chứng nặng thường gặp khi lột da như: Ung thư da, da mất sắc tố do các tế bào hắc tố bị hủy hoại không hồi phục trong quá trình lột dưới tác dụng của hóa chất. Nhiễm trùng da và làm da bị mỏng thêm, dễ bắt nắng hơn. Chất độc trong mỹ phẩm ngấm qua lỗ chân lông có thể làm phù thận cấp, nhiễm độc gan, nguy hại hơn là có thể là tê liệt thần kinh. Đã có nhiều trường phải nhập viện cấp cứu do bị sốc, bỏng, mất nước khi lột da tại nhà.

Lột da tại nhà tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.

Bác sĩ cũng cho biết thêm: “Phương pháp lột da có thể chấp nhận đối với những vùng da bị đen sạm nhưng phải chọn những loại mỹ phẩm có thương hiệu, uy tín, được cấp phép”.

Các loại kem trên thị trường thường chứa các chất độc hại với cơ thể nhưng lại làm trắng rất nhanh. Bản chất của các loại kem tẩy trắng da, kem lột da đều chứa những loại hóa chất tẩy. Những chất này khi được thoa lên da sẽ lấy, làm bong tróc lớp biểu bì trên da, để lại phần da non phía trong, do vậy gây nên ảo giác cho người sử dụng về công dụng làm trắng của nó. Tùy từng loại sản phẩm sẽ có liều lượng tẩy khác nhau, do đó sẽ có độ tẩy trắng khác nhau.

“Nếu muốn làm đẹp, trắng da, tôi khuyên các chị em phụ nữ nên cân nhắc đến những cơ sở y tế uy tín là an toàn nhất” - BS Tuấn khuyến cáo.