Một người tử vong do sốt xuất huyết ở TP.HCM

Ngày 30-7, số liệu từ Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho hay TP.HCM vừa có một ca tử vong do SXH, bệnh nhân ngụ phường Hiệp Thành, quận 12. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do SXH trong năm 2018. Số liệu cho thấy trung bình có khoảng 350 trường hợp nhập viện do mắc SXH mỗi tuần, có tuần lên đến 450 trường hợp. So với cùng kỳ bảy tháng đầu năm 2017, số ca mắc SXH nhập viện giảm 36% và số ca tử vong giảm là năm ca.

Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, dù số ca SXH cùng thời điểm thấp hơn năm 2017 nhưng số ca mắc bệnh này lại đang có xu hướng gia tăng theo mùa mưa. Đỉnh của dịch bệnh có thể sẽ rơi vào tháng 10 hoặc tháng 11.



Phường Hiệp Thành, quận 12 vừa có người tử vong do SXH. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bằng nhiều biện pháp như ra quân phát động chiến dịch diệt lăng quăng, kêu gọi người dân hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống SXH…, đến nay TP đã kiểm soát và xóa được nhiều điểm nguy cơ có thể phát sinh lăng quăng trong cộng đồng. Tuy nhiên, BS Dũng cảnh báo càng vào mùa mưa, số lượng điểm có nguy cơ mới phát sinh chắc chắn sẽ gia tăng.



“Hiện chúng tôi mới chỉ kiểm soát được các điểm nguy cơ ở nơi công cộng, còn những điểm dễ phát sinh lăng quăng ở trong các hộ gia đình như bể cá, bình bông, ly nước để trên bàn thờ, lu chứa nước… Vì vậy cần sự chung tay, ý thức phòng ngừa của mỗi người dân” - BS Nguyễn Trí Dũng lưu ý.