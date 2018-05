Nguyên nhân nữ bệnh nhân tử vong sau khi chích thuốc dị ứng

Theo đó, Hội đồng chuyên môn chín thành viên gồm BS Bạch Văn Cam, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc TP.HCM, các bác sĩ trưởng khoa của BV Nhân dân Gia Định, BV Nguyễn Tri Phương và Thanh tra Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ y, Chi hội Luật gia TP.HCM… đã phân tích và cùng thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 4 do dị ứng thức ăn. Nguyên nhân tử vong là do tổn thương đa cơ quan (tim, phổi, gan) do sốc phản vệ.



Đối với BV An Sinh, Hội đồng chuyên môn nhận định ban đầu chẩn đoán bệnh nhân bị dị ứng thức ăn là đúng và đã xử lý theo đúng phác đồ của Thông tư 51/2017 của Bộ Y tế. Cụ thể, khi bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ, BV đã kịp thời tiêm Andrenalin.



Sốc phản vệ có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng. Ảnh: Internet

Sau đó bệnh nhân chuyển biến xấu nhanh, BV đã cấp cứu kịp thời, hiệu quả, chuyển viện an toàn có hội chẩn trước với BV Nhân dân 115. Về điều này, Hội đồng chuyên môn yêu cầu BV An Sinh rút kinh nghiệm, cần tiêm bắp đối với thuốc Andrenalin theo Thông tư 51/2017 thay vì tiêm dưới da.

Ngoài ra, BV nên hội chẩn liên viện sớm hơn với các BV tuyến trên, ngay khi bệnh nhân ngưng tuần hoàn. Cùng với đó cũng cần tiếp tục cho bệnh nhân thở máy dù bệnh nhân có biểu hiện chống máy (do tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch). Nên chụp X-quang phổi tại giường kèm siêu âm tim, đánh giá chức năng co bóp cơ tim và thể tích máu để tìm và xử trí nguyên nhân phù phổi.

Riêng BV Nhân dân 115 đã xử trí cấp cứu sốc phản vệ, tổn thương đa cơ quan phù hợp với phác đồ, có hội chẩn liên viện, có xét nghiệm tìm thấy các thành phần thuốc mà BV An Sinh đã sử dụng và liều lượng sử dụng cho phép.



Trước đó, vào ngày 18-4, sau khi ăn thịt bò, bánh tráng trộn và uống trà sữa, chị LNT (30 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) bị nổi mề đay khắp người và đã đến BV An Sinh để khám bệnh. Sau khi được tiêm ba liều thuốc, chị T. bắt đầu nôn ói, khó thở, trào bọt hồng qua miệng, ngưng hô hấp, được BV An Sinh cấp cứu hồi sức tim phổi và chuyển đến BV Nhân Dân 115. Tuy nhiên, do bệnh diễn tiến nặng không hồi phục được nên bệnh nhân tử vong vào ngày 20-4.