Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi kiểm tra ổ dịch SXH tại HN

Điểm đầu tiên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đến thị sát, kiểm tra là công trình xây dựng Hongkong Tower, 243 Đê La Thành (cạnh tr)ường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội).

Tại đây, Phó Thủ tướng đã xuống khu tầng hầm của công trường, vào từng lán tôn nơi các công nhân xây dựng ở để kiểm tra. Theo đó, Phó Thủ tướng không hài lòng về chất lượng nơi đây: Nền nhà trũng nước, ẩm thấp, tối tăm, nhiều chỗ nước đọng có rất nhiều lăng quăng, bọ gậy. Môi trường ẩm thấp đó góp phần khiến dịch bệnh lan nhanh



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc chiều 28-7

Sau đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến khu dân cư số 112 Chùa Láng, quận Đống Đa để tìm hiểu nguyên nhân dịch SXH bùng phát. Đây là khu có rất đông người ngoại tỉnh thuê trọ, đồng thời là khu vực có số ca mắc SXH cao thứ 5 toàn quận Đống Đa hiện nay.

Trước điều kiện vệ sinh còn hạn chế của các hộ dân trong khu vực, Phó Thủ tướng đã nhắc nhở người dân cần có những biện pháp để phòng tránh dịch bệnh, nhất là hạn chế tối đa những vật dụng chứa nước đọng khiến muỗi sinh sôi, phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế địa phương phải sát sao, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống dịch SXH, tuyên truyền mạnh mẽ hơn đến từng người dân về phòng chống SXH, nếu không dịch SXH chắc chắn sẽ còn tăng mạnh.

Kết thúc buổi thị sát, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã xuống làm việc với UBND TP. Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và quận Đống Đa về công tác phòng chống dịch SXH trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cho biết, công tác dự phòng và điều trị SXH tại Việt Nam được đánh giá rất tốt. Bởi so sánh số người tử vong do SXH trên số người mắc thì tỷ lệ này rất thấp so với trong khu vực.

Tuy nhiên, qua buổi thị sát hôm nay, Phó Thủ tướng nhận thấy ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao nên dịch SXH mới có cơ hội bùng phát. Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống dịch bệnh. Việc tuyên truyền này phải làm đồng bộ, liên tục, phải đưa lên thành phong trào thì mới có thể đẩy lùi được dịch SXH.

“Cốt lõi của vấn đề là ngành y tế, các cơ quan chức năng phải tuyên truyền, vận động người dân hiểu rằng hiện SXH chưa có vắc xin phòng bệnh. Do đó, việc diệt lăng quăng tại mỗi gia đình và khu dân cư là giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa. Ngoài ra, các ban ngành, đoàn thể cần tiếp tục đi kiểm tra, đến những nơi có nhiều công trình xây dựng, kể cả những nơi chưa có dịch để kịp thời phát hiện, xử lý, không để dịch xảy ra…”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.