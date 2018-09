Sau 9 tuần sinh non, bé từ 600g tăng lên 1500g

Ngày 25-6, chị T. quê ở Hậu Nghĩa – Long An, chuyển dạ sinh khi thai chỉ mới 24 tuần do ối vỡ non tại bệnh viện Hậu Nghĩa. Lúc mới sinh, bé gái chỉ nặng 600g. Sau sinh, bé suy hô hấp, không tự thở được nên được đặt ống nội khí quản giúp thở và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM.



Tình trạng bé trước khi thực hiện phẫu thuật

Tại khoa hồi sức sơ sinh (HSSS), bé được chẩn đoán bệnh màng trong – nhiễm trùng sơ sinh – sinh cực non 24 tuần, cực nhẹ cân. Bé nhanh chóng được bơm surfactant hỗ trợ phổi và được rút nội khí quản ngay sau bơm, hỗ trợ hô hấp không xâm lấn, dinh dưỡng tĩnh mạch, điều trị kháng sinh phù hợp, có chế độ chăm sóc đặc biệt để kiểm soát nhiễm trùng và điều trị dự phòng nhiễm nấm huyết.



Tình trạng sức khỏe hiện nay của bé khá ổn định. Sau 9 tuần, bé đã tăng từ 600g lên 1500g

Bé được siêu âm tim tầm soát, ghi nhận còn ống động mạch lớn. Lúc 1 tuần tuổi, bé xuất hiện tình trạng suy tim tăng dần do ống động mạch. Bé được thở máy rung tần số cao, dùng các thuốc vận mạch hỗ trợ tuần hoàn. Nhận định trình trạng bệnh nhi rất nặng, nếu không can thiệp kịp thời, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong, các bác sĩ khoa HSSS đã hội chẩn ngay với khoa Tim mạch và ekip phẫu thuật tim.



Bé đang được áp dụng phương pháp da kề da

Bé được phẫu thuật cột cắt ống động mạch lúc 12 ngày tuổi. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé, cuộc phẫu thuật được thực hiện ngay tại khoa HSSS trong khoảng 1 giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn 10 bác sĩ và điều dưỡng từ các khoa tim mạch, phẫu thuật tim, gây mê và HSSS.



Ca mổ diễn ra tốt đẹp, bé sớm được cai máy thở, chức năng tim trở về bình thường. Trong suốt thời gian tại bệnh viện, cha mẹ tới thăm cậu bé 3 lần một ngày, đây là cách có thể truyền thêm sức mạnh giúp cậu bé chiến đấu để bảo vệ sự sống của mình. Bé được ấp da kề da theo phương pháp Kangaroo mother care sớm sau cai máy thở, khi tình trạng huyết động ổn định. Bé vừa tập bú mẹ, bù bình xen ké nhau để cung cấp năng lượng cho cơ thể

Hiện tại, bé đã được 9 tuần tuổi, cân nặng được 1500g. Bé đang được hỗ trợ thở áp lực dương liên tục qua mũi (NCPAP), đã ngưng điều trị kháng sinh, ăn sữa mẹ hoàn toàn qua ống thông dạ dày, tiếp tục được mẹ ấp Kangaroo tại khoa HSSS.

Đây là trường hợp sinh non với tuần tuổi thai nhỏ nhất và cân nặng nhẹ nhất mà khoa HSSS từng chăm sóc và điều trị. Điều đó tạo động lực và niềm tin cho đội ngũ nhân viên khoa HSSS tiếp tục điều trị và chăm sóc thành công những trường hợp sinh non nhẹ cân khác. Bởi tỉ lệ nuôi dưỡng thành công bé sinh non trọng lượng dưới 1kg ở Mỹ hiện chỉ có 40-45%, và với mỗi trẻ sinh non nặng 500g được nuôi sống, chi phí ở Mỹ lên đến khoảng 2 triệu USD.