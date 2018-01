Siêu thị đã khắc phục thực phẩm không đạt chất lượng

“Năm 2017, Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM giám sát trên 38.830 mẫu thực phẩm kinh doanh trong 12 hệ thống siêu thị ở TP.HCM. Kết quả hơn 500 mẫu (1,3%) không đạt chất lượng. Sau đó các siêu thị khắc phục sai sót ngay”.

Chiều 18-1, ông Nguyễn Đại Ngọc, Phó Trưởng phòng Quản lý ngộ độc thuộc Ban Quản lý ATTP TP.HCM, cho biết thông tin trên trong Hội nghị quy chế phối hợp kiểm soát chất lượng, ATTP tại hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2018-2019.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TP.HCM, cho rằng các hệ thống siêu thị cần xây dựng phòng kiểm nghiệm riêng để chủ động phân tích chất lượng thực phẩm đang kinh doanh. ”Chỉ một mẫu thực phẩm không đạt được bày bán sẽ ảnh hưởng đến uy tín của siêu thị ngay” - bà Lan nói.

Khách đang chọn lựa thực phẩm kinh doanh trong siêu thị. Ảnh: TRẦN NGỌC



Theo bà Lan, hiện thực phẩm không an toàn vẫn còn bày bán nhiều trong các chợ truyền thống, chợ tự phát, ven đường với giá rẻ nhưng mất an toàn. “Người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được tiền khi mua thực phẩm giá rẻ. Tuy nhiên về sau phải bỏ ra số tiền nhiều hơn để điều trị bệnh do thực phẩm mất an toàn gây ra. Để bảo vệ sức khỏe của mình, người tiêu dùng nên mua thực phẩm ở những kênh phân phối hiện đại, điển hình là hệ thống siêu thị” - bà Lan mong mỏi.

Bà Lan cũng đề nghị các hệ thống siêu thị định kỳ báo cáo kết quả tự phân tích chất lượng thực phẩm đang kinh doanh để Ban Quản lý ATTP TP.HCM tổng hợp và đánh giá nguy cơ.