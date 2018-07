Thêm một người tử vong do bị nhiễm cúm A/H1N1

Chiều 4-7, bác sĩ (BS) Hồ Trung Tuyến, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm y tế dự phòng (YTDP) tỉnh Bến Tre cho biết, mới đây tại huyện Chợ Lách (Bến Tre) có một người đã tử vong do bị nhiễm cúm A/H1N1.



Bệnh nhân bị tử vong là anh ĐVQ (31 tuổi, ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) làm nghề bán vé số. Trước đó, vào ngày 5-6, anh Q bị sốt, ho nên đã tự mua thuốc ở hiệu thuốc tây gần nhà để uống nhưng bệnh không thuyên giảm.

Ngày 7-6, anh Q nhập BV Đa khoa huyện Chợ Lách để điều trị. Qua thăm khám, các BS chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phế quản, viêm dạ dày. Hai ngày sau, người nhà xin được đưa bệnh nhân về, đến nhà, bệnh nhân khó thở, lơ mơ và được đưa đến Phòng khám khu vực xã Vĩnh Thành cấp cứu.



Diễn biến bệnh ngày càng nặng, ngày 10-6, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến BV Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre). Ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe bệnh nhân không được cải thiện. Các BS tiên đoán bệnh nhân bị cúm A/H1N1 và chuyển bệnh nhân đến BV các bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị ngay trong ngày. Ngày 14-6-2018, Viện Pasteur TP.HCM có kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính cúm A/H1N1. Đến ngày 30-6, bệnh nhân Q tử vong.

Ngay sau đó, ngành y tế thuộc Trung tâm y tế huyện Chợ Lách và Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bến Tre đã đã tiến hành mai táng anh Q theo hướng dẫn giám sát và phòng chống dịch cúm A/H1N1 của Bộ Y tế.

BS Hồ Trung Tuyến cũng cho biết, trong gia đình của bệnh nhân Q còn có 5 người thân đã nuôi bệnh và tiếp xúc thường xuyên với anh Q cũng bị nhiễm cúm A/H1N1. Hiện 5 người này qua theo dõi điều trị thì tình hình sức khỏe đều đã ổn định. Qua giám sát khu vực có người bệnh ngày y tế không phát hiện trường hợp nào nhiễm cúm A/H1N1 mới.

Cũng theo thông tin từ TTYT-DP tỉnh Bến Tre, ngoài ca nhiễm cúm trên, vào ngày 18-4-2018, địa phương cũng xuất hiện một trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H1N1. Bệnh nhân là ông Đinh Hoàng Dũng (66 tuổi, ngụ xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Trước đó, bệnh nhân cũng nhập viện trong tình trạng bị sốt cao, ho, có biểu hiện mệt mỏi.... Do tình hình bệnh nguy kịch nên bệnh nhân đã không qua khỏi.

Đối với ca bệnh này, Viện Viện Pasteur TP. HCM cũng có kết quả xét nghiệm bệnh nhân Dũng bị dương tính cúm A/H1N1.

Theo đánh giá của các chuyên gia, vi rút cúm A/H1N1 là loại vi rút cúm mùa có độc tính mạnh xuất hiện quanh năm. Bệnh cúm A/H1N1 có thể gây biến chứng như viêm phổi, nhiễm trùng huyết, suy đa phủ tạng và nguy cơ tử vong rất cao.