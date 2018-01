Thiếu nữ 16 tuổi sốc ma túy thế hệ mới suýt chết

Ngày 16-1, ThS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai (Hà Nội), cho biết chỉ trong thời gian ngắn đơn vị này đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp ngộ độc cấp tính do ma túy đá. Hiện khoa vẫn đang điều trị hai ca rất nặng.



Theo BS Nguyên, trước đây các ca nhập viện do ma túy đá chủ yếu bệnh nhân loạn thần, ảo giác, kích thích, không ghi nhận tử vong. Tuy nhiên, thời gian gần đây, triệu chứng của bệnh nhân nặng hơn bao gồm hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, đe dọa tính mạng.

“Tại khoa ít nhất đã có hai ca tử vong trong thời gian qua vì ngộ độc cấp tính ma túy đá. Đồng nghiệp tại BV khác cũng ghi nhận về tình trạng ngộ độc này” - BS Nguyên cảnh báo.



Một bệnh nhân nhập viện do ma túy đá thế hệ mới tại BV Bạch Mai

Theo bệnh sử khai thác được, một trong hai bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa gần đây nhất là Trần Thị Cẩm T. (Kiên Giang). Nữ bệnh nhân này mới 16 tuổi được chuyển đến Trung tâm Chống độc tối 4-1 từ Hòa Bình trong tình trạng ảnh hưởng tim mạch nặng nề do dùng ma túy đá.



Sau năm ngày điều trị, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt so với thời điểm nhập viện. Dự kiến sẽ sớm được ra viện. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi chức năng tim mạch.

BS Nguyên cho biết theo nghiên cứu trên thế giới, bệnh nhân bị co mạch, loạn nhịp tim, tổn thương cơ tim hầu do ma túy đá và trên 60% tử vong do loại ma túy này là do tác động lên hệ tim mạch.

“Có một đặc điểm chung của các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới khi vào viện đó là hầu như họ đều bị ngộ độc nặng kèm ảo giác. Đa phần các trường hợp này đều không hợp tác điều trị với nhân viên y tế, thậm chí có trường hợp còn mang theo hung khí. Cạnh đó, khi sử dụng các chất gây nghiện, bệnh nhân cũng có thể bị co giật, có biểu hiện khác như tăng thân nhiệt, các rối loạn bên trong cơ thể rất nhiều” - BS Nguyên nói thêm.