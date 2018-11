TP.HCM sẽ có hơn 350 đội thanh tra an toàn thực phẩm

Chín địa phương trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai sẽ thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP theo quyết định trên.

Quyết định 47/2018 quy định đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP cấp quận/huyện/thị xã do chủ tịch UBND cấp này quyết định thành lập. Đoàn thanh tra chuyên ngành an ATTP cấp phường/xã/thị trấn do chủ tịch UBND cấp này thành lập.



Ban Quản lý ATTP TP.HCM đang kiểm tra cơ sở làm bánh mì. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo quyết định 47/2018, thanh tra chuyên ngành ATTP sẽ thanh tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về ATTP đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.



Bên cạnh đó, thanh tra chuyên ngành ATTP cũng sẽ thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến ATTP do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.

Đồng thời, thanh tra hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm ATTP và việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về ATTP.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 10-1-2019.

TP.HCM hiện có 24 quận/huyện và 322 phường/xã/thị trấn. Do vậy, sẽ có 346 đội thanh tra chuyên ngành ATTP cấp quận/huyện và phường/xã/thị trấn. Chưa kể 10 đội thanh tra chuyên ngành của Ban Quản lý ATTP TP.HCM.