Tưởng đau căng cơ, ai ngờ chấn thương nguy hiểm

Mặc dù là chấn thương phổ biến nhưng chấn thương khớp vai thường bị nhầm lẫn với các cơn đau căng cơ do hoạt động sai tư thế. Chính vì vậy, người bệnh cũng thường có khuynh hướng bỏ qua cơn đau này.



Những cơn đau dễ bị bỏ qua

Vừa qua, Bệnh viện (BV) ĐH Y Dược (YD) TP.HCM tiếp nhận bệnh nhân NTC (73 tuổi, ngụ Khánh Hòa) trong tình trạng không thể tự mặc áo hay chải tóc. Ông C. cho biết hai năm trước bị cánh cửa ô tô đập vào vai phải, do không xây xát nên ông nghĩ đó là chấn thương nhẹ và có đến khám ở trạm y tế. Sau đó khớp vai của ông C. cứ đau âm ỉ, nhất là về đêm và khi vận động dẫn đến ông không thể tự làm được một số việc đơn giản.

Tại BV, ông được các bác sĩ (BS) phát hiện rách lớn gân cơ chóp xoay vai. Kết quả MRI cho thấy phần gân rách bị thoái hóa, tụt sâu vào bên trong điểm bám gân. Do đó, các BS đã phẫu thuật nội soi khâu lại gân chóp xoay vai bằng kỹ thuật tịnh tiến điểm bám gân vào trong cho ông C. Sau bốn tháng điều trị, đến nay ông đã có thể tự làm được nhiều việc.

Trường hợp khác là ông TTH (57 tuổi), làm nghề thợ sắt với công việc hằng ngày thường phải mang vác dụng cụ nặng. Một năm trước, phần vai của ông đột nhiên bị đau, cơn đau tăng dần khi ông vận động mặc dù không bị bất kỳ một chấn thương nào. Cách nay một tháng, những cơn đau trở nên âm ỉ, vận động tay của ông bị hạn chế rõ rệt. Sau khi thăm khám tại BV, ông H. được chẩn đoán gân cơ chóp xoay bị rách, thoái hóa và tụt sâu vào bên trong. Sau khi được phẫu thuật, ông H. giảm hẳn đau vai, dần trở lại sinh hoạt bình thường như trước.



ThS-BS Nguyễn Phúc Thịnh đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: HOÀNG LAN

Nên khám sớm khi “bỗng dưng” đau vai

ThS-BS Nguyễn Phúc Thịnh, khoa Chấn thương chỉnh hình BV ĐHYD, cho biết trung bình 10% người bệnh đến khám tại khoa gặp các vấn đề về gân cơ, xương khớp vùng vai. Để tránh phải phẫu thuật như ông C. và ông H, khi thấy tự nhiên bị đau nhói ở vai, người bệnh nên sớm đi khám. “Đau là triệu chứng sớm khi chấn thương. Sau chấn thương vai, người bệnh cần đến BV khám nếu thấy đau âm ỉ kéo dài. Để hạn chế chấn thương vai, cần khởi động trước khi vận động mạnh” - BS Thịnh khuyến cáo.

Cũng theo BS Thịnh, chấn thương khớp vai bao gồm gãy xương, trật khớp, rách gân cơ chóp xoay vai. Chấn thương vai thường do vận động quá mức, lặp đi lặp lại nhiều lần như bơi lội, chơi quần vợt, cầu lông… gây nên. Nó cũng có thể xảy ra khi mang vật nặng hoặc tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Đặc biệt, ở người lớn tuổi gân cơ đã bị thoái hóa, ngay cả khi bị chấn thương nhẹ hoặc vận động vai trong quá mức một chút như xách nước, làm vườn... cũng có thể dẫn đến rách gân.

“Triệu chứng đặc trưng của đau khớp vai thường là đau vai kéo dài, yếu cơ, sưng, lỏng khớp vai hoặc cứng khớp, giới hạn tầm vận động. Tùy vào loại chấn thương mà có phương pháp điều trị tương ứng như dùng thuốc uống, tiêm kết hợp vật lý trị liệu hoặc phẫu thuật. Ở giai đoạn muộn, việc điều trị sẽ khó khăn hơn do gân cơ bị thoái biến, nhất là các trường hợp rách gân cơ chóp xoay không được điều trị kịp thời. Lúc này người bệnh cần phải được phẫu thuật lớn để thay khớp vai” - BS Thịnh cho biết thêm.