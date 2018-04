Xuất hiện nhiều tình tiết mới vụ cà phê nhuộm pin

Chiều 20-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Cao Huy cho biết ông đã ký công văn yêu cầu Công an tỉnh Đắk Nông khẩn trương điều tra, xác minh và củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở kinh doanh nông sản tại xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp) khi nhuộm phế phẩm cà phê bằng pin.



“Chưa thể kết luận chủ cơ sở bán ra để làm gì”

Công văn của UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm. Đồng thời các địa phương vận động người dân tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng chất cấm, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa không đảm bảo chất lượng.

Cùng ngày, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan điều tra chưa áp dụng biện pháp hình sự nào đối với vợ chồng bà Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ cơ sở nông sản nhuộm cà phê bằng lõi pin) và người làm công.

Phía công an đang đấu tranh với bà Loan để làm rõ mục đích, động cơ sơ chế phế phẩm cà phê bằng hình thức ngâm với pin. “Vụ việc đã xuất hiện nhiều tình tiết mới, công an tỉnh đang cho điều tra làm rõ những tình tiết này nên chưa thể thông tin được cho báo chí” - vị lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết.

Trả lời PV báo Pháp Luật TP.HCM sáng 20-4, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra và chủ cơ sở vẫn chưa khai báo mục đích trộn phế phẩm cà phê và pin để làm gì. “Cho nên chúng ta chưa thể kết luận sản phẩm pha trộn nói trên có (bán ra để) làm thức uống cho người hay không. Chúng ta hãy đợi kết luận của cơ quan chức năng”.



Không chỉ nhuộm phế phẩm cà phê với nước lõi pin, cơ sở bà Nguyễn Thị Thanh Loan còn trộn đá nhuyễn vào sản phẩm này. Ảnh: ĐD

Cà phê nhuộm pin để làm giả tiêu hột?

Tại hội nghị chuyên đề Quản lý chất lượng an toàn thực phẩm khu vực phía Nam tổ chức ở TP.HCM vào sáng 20-4, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Đắk Nông, đã thông tin một số tình tiết khá lạ xung quanh vụ cà phê nhuộm lõi pin.

Ông Chương cho biết ông là người tham gia xử lý vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Loan từ đầu nên nắm thông tin rất kỹ. Theo ông, ngày 15-4, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh này kiểm tra cơ sở thu mua nông sản của bà Loan. Cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề là kinh doanh nông sản.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận cơ sở trộn vỏ cà phê với than pin và đá nhuyễn có kích thước 0,5-1 mm rồi cho vào máy bê tông quay đều. Sau khi hỗn hợp nói trên thành màu đen, cơ sở cho vô máy sấy khô rồi đóng thành bao khoảng 50 kg. Tổng cộng trong kho khoảng 20 tấn sản phẩm nói trên. “Cơ quan chức năng còn phát hiện tại cơ sở có khoảng 35 kg vỏ pin. Chưa hết, sau khi kiểm tra khu vực chứa chất thải, cơ quan chức năng phát hiện thêm 192 kg vỏ pin nữa” - ông Chương cho hay.

Sau đó, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Đắk Nông mời vợ chồng bà Loan cùng một người khác lên Công an tỉnh Đắk Nông khai báo vụ việc. Tuy nhiên, cả ba người chưa khai vỏ cà phê trộn đá nhuyễn và pin để làm gì. “Họ chỉ khai lòng vòng với nội dung do cơ sở kinh doanh kém hiệu quả nên làm như thế (trộn vỏ cà phê với pin và đá nhuyễn - PV) làm giả hồ tiêu (tiêu hột - PV) để xin vay tiền ngân hàng” - ông Chương nói.

“Tới thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định cơ sở bà Loan trộn vỏ cà phê với pin và đá nhuyễn nhằm mục đích gì. Điều đáng nói, khi kiểm tra cơ sở nhà bà Loan, cơ quan chức năng không phát hiện dụng cụ dùng rang, xay cà phê. Cơ quan chức năng cũng không phát hiện bao bì cà phê, kể cả sản phẩm cà phê” - ông Chương nói.