Giá đồng Đô la Mỹ lại tăng lên đỉnh mới

Tỷ giá trung tâm và giá USD của các ngân hàng thương mại hôm nay 31-7 tiếp tục tăng, lên đỉnh cao mới. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm áp dụng cho ngày 31/7 là 22.669 đồng, tăng 10 đồng so với ngày hôm qua và tăng tổng cộng 20 đồng so với cuối tuần trước.

Tại các ngân hàng thương mại tì giá cũng tăng. Tại Vietcombank báo giá USD ở mức 23.245 đồng (mua vào) và 23.325 đồng (bán ra), tăng 35 đồng so với sáng qua. Như vậy, từ sáng qua đến sáng nay, giá USD tại Vietcombank đã tăng 70 đồng. Tại Sacombank giá USD ở mức 23.240 – 23.333 đồng, tăng 5 đồng mua vào và 3 đồng bán ra so với ngày hôm qua.

Hiện các ngân hàng thương mại niêm yết giá bán USD trên 23.320 VND/USD. Như vậy 2 ngày qua, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng bình quân khoảng 40-45 đồng mỗi USD.

Với sự điều chỉnh tăng của các ngân hàng, tỷ giá của các ngân hàng cũng đang là mức cao nhất từ trước tới nay và cao hơn 2,5% so với cuối năm ngoái.

Cuối tuần qua, giá bán USD trên thị trường tự do đã lập kỷ lục cả về mức độ tăng giá lẫn khoảng cách chênh lệch với giá niêm yết tại các ngân hàng. Giá mua vào bán ra đồng bạc xanh tại chợ đen vào cuối giờ sáng nay giao dịch ở mức 23.420-23.450 VND/USD, tăng 10 đồng so với chiều qua nhưng so với mức đỉnh của cuối tuần thì tỷ giá USD /VND không có gì thay đổi.