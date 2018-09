Ngân hàng Nhà nước 'gật đầu' cho Vietcombank tăng vốn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã VCB-HoSE) tăng vốn điều lệ.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Vietcombank thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35.977,7 tỷ đồng lên 39.575,45 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ 10% đã được thông qua trước đó.

Vietcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Vietcombank trình Thống đốc NHNN hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động.



Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Vietcombank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Phương án tăng vốn này đã được cổ đông của nhà băng này thông qua từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tuy nhiên, việc tăng vốn chưa được thực hiện từ đó tới nay.

Mới đây nhất, tại hội nghị liên quan tới xử lý nợ xấu, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank, cho hay: Đối với các NH thương mại nhà nước, việc tăng vốn là cấp bách hơn bao giờ hết. Lý do là hiện nay, hệ số an toàn vốn dù chưa áp dụng theo Basel II nhưng đã chạm ngưỡng thiếu an toàn. Nếu áp dụng theo tiêu chuẩn trên, tỉ lệ này đã vi phạm ngưỡng an toàn.

“Tăng vốn là một trong những nhiệm vụ cấp bách của các tổ chức tín dụng, do đó kiến nghị Chính phủ cho phép bổ sung vốn điều lệ cho các NH thương mại nhà nước thông qua việc cho phép được giữ lại cổ tức hằng năm để tăng vốn. Đồng thời đề nghị Chính phủ rà soát cơ chế vừa tuân thủ pháp luật để vừa đảm bảo quyền lợi cổ đông, vừa triển khai được hiện hữu trong thực tế” - ông Thành đề nghị.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng cho hay việc tăng vốn cho nhà đầu tư chiến lược thời gian qua gặp khó vì giá bán được yêu cầu không thấp hơn định giá và giá thị trường. Ngoài ra, nhà đầu tư khi mua lô lớn phải hạn chế chuyển nhượng một năm.