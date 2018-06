Vé số Vietlott bắt đầu 'tuột dốc', vé số truyền thống hồi sinh

Cuối 2016, trong báo cáo của hàng loạt công ty xổ số truyền thống lớn đều nhắc tới sự xuất hiện của Vietlott ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh của công ty.



Tuy nhiên, kết quả kinh doanh được Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP.HCM vừa công bố trái ngược với những dự báo trước đó. Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2017 của Xổ số kiến thiết TP.HCM, công ty này trải qua năm kinh doanh vô cùng hiệu quả với việc lần đầu tiên lợi nhuận đạt trên nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2017, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ mang về cho Xổ số kiến thiết TP.HCM gần 6.600 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2016. Lợi nhuận thu về 1.166 tỷ, tăng hơn 100 tỷ so với cùng kỳ.



Không tốn quá nhiều chi phí bán hàng, Xổ số kiến thiết TP.HCM ghi nhận khoản lãi trước thuế 1.040 tỷ, tăng 15% so với cùng kỳ và vượt 35% kế hoạch. Đây cũng là lần đầu tiên công ty xổ số truyền thống lớn nhất cả nước ghi nhận khoản lãi vượt 1.000 tỷ đồng.



Trong hoạt động kinh doanh, xổ số truyền thống đóng góp tới 6.400 tỷ, chiếm 97% tổng doanh thu hoạt động của công ty này. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận 58 tỷ đồng từ cho thuê văn phòng, doanh thu từ ngành in. Trong năm qua, doanh thu hoạt động tài chính của công ty cũng giảm nhẹ từ 34 tỷ đồng năm 2016 xuống còn 32 tỷ.

Nhiều doanh nghiệp xổ số truyền thống khác cũng ghi nhận kết qua tăng trưởng cao năm qua. Như Xổ số kiến thiết Trà Vinh đạt 2.474 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế 353 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016. Xổ số kiến thiết Bình Thuận doanh thu mang về 1.989 tỷ đồng; tăng 14% và báo lãi 225 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết An Giang năm qua cũng đạt 3.614 tỷ đồng doanh thu tăng 10% so với kế hoạch và thu về 441 tỷ đồng lãi trước thuế, vượt 40% kế hoạch. Tuy nhiên, so với kết quả đạt được năm 2016 cả 2 chỉ tiêu kinh doanh của Xổ số An Giang đều giảm.

Xổ số kiến thiết Vĩnh Long cũng nhận 3.636 tỷ đồng doanh thu, báo lãi 506 tỷ đồng trước thuế; Xổ số Tây Ninh ghi nhận khoản lãi tăng 18%...



Lãnh đạo Xổ số kiến thiết TP.HCM cũng từng cho biết có thêm sự cạnh tranh của loại hình xổ số điện toán từ tháng 7/2016 tác động làm giảm tốc độ tăng trưởng của xổ số truyền thống. Công ty sau đó đã phải chi ra hàng trăm tỷ đồng để phát triển kinh doanh các sản phẩm xổ số mới cạnh tranh với Vietlott.



Với Vietlott, sau năm 2016 khởi sắc thu về 1.600 tỷ đồng doanh thu bán vé - tương đương 1,6 tỷ vé bán ra chỉ trong 6 tháng cuối năm, hoạt động đã bắt đầu trầm xuống.

Năm 2017, công ty này ghi nhận 3.800 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lãi sau thuế 217 tỷ đồng. Con số thấp hơn rất nhiều so với nhiều công ty kinh doanh xổ số truyền thống khác như Xổ số kiến thiết TP.HCM; Tiền Giang; Tây Ninh, Vĩnh Long,…



Nhiều công ty xổ số truyền thống lớn báo lãi đậm trong năm 2017 vừa qua. Ảnh: HOÀNG GIANG

Năm 2018, trong khi Vietlott đặt mục tiêu doanh thu tăng 20% lên 4.629 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 35% chỉ 142 tỷ đồng, thì kế hoạch của Xổ số kiến thiết TP.HCM lên tới 6.912 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 882 tỷ đồng và ước nộp ngân sách Nhà nước 2.403 tỷ, tiếp tục duy trì là công ty xổ số có doanh thu lớn nhất cả nước.